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iPhone 16搭載蘋果AI 新機亮點能成為賣點？ 研調機構這樣看

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蘋果iPhone 16新機在台灣今天清晨時間亮相，搭載的蘋果AI（Apple Intelligence）是新機亮點。路透
蘋果iPhone 16新機在台灣今天清晨時間亮相，搭載的蘋果AI（Apple Intelligence）是新機亮點。路透

蘋果iPhone 16新機在台灣今天清晨時間亮相，搭載的蘋果AIApple Intelligence）是新機亮點，但是否有賣點？研究機構Counterpoint Research資深分析師 Varun Mishra認為，因為支援不同語系的時間不同，Apple Intelligence帶動營收可能呈階梯式成長，明年服務營收將突破千億美元。

Varun Mishra主要觀點包括，因iPhone換機周期拉長以及進軍生成式人工智慧（GenAI），推出Apple Intelligence，iPhone 16 的發布顯得相當重要。但目前Apple Intelligence 所提供的大多數功能對於消費者來說，無法帶動使用者提前升級手機。且考量到Apple Intelligence 在各不同語系支援時間不同，Apple Intelligence 的影響會需要一段時間才能逐步顯現。預期將推動 iPhone 營收呈現階梯式增長，而非引發單一的超級周期。

Counterpoint Research指出，根據過往經驗，蘋果歷經兩次關鍵的超級周期：第一次是在2016年，由大螢幕iPhone 6帶動；第二次是在2021年，由 iPhone 12/13系列的巧妙組合策略以及疫情後需求反彈共同促成。

但目前Apple Intelligence 或其他廠商所提供的大多數功能僅屬於錦上添花，無法帶動使用者提前升級。至少在短期內，Counterpoint Research尚未觀察到消費者對GenAI的「累積需求」。由於 Apple Intelligence 的功能和發佈地區將分階段推出，其全面影響力可能需要一段時間才能完全顯現。

不過，階梯式成長也將為整個蘋果業務創造飛輪效應，推動服務營動的超級周期。預計到2025年，蘋果的服務營收將突破1000億美元，佔總營收的四分之一。

AI Apple iPhone iPhone 16 營收 蘋果

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