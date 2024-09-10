宜特打造亞洲最完整「太空環境測試中心」 10月啟用

隨著新太空時代來臨、低軌衛星興起，商業化測試驗證需求大增，為協助有意投入此領域的國內外廠商進行太空環境驗測，提升產品競爭力，宜特今(10)日宣布，成立太空環境測試實驗室，提供從地面火箭發射到太空所需，包括震動、衝擊、熱真空、輻射等關鍵項目在內的各項環境與可靠度測試一站式解決方案，該實驗室預計10月起正式啟用。

宜特董事長余維斌受訪時宣示，「宜特決心投入資源，建置亞洲最完整的第三方太空環境測試中心。」

宜特太空環境測試工程處曾達麟協理表示，不僅SpaceX、OneWeb、Telesat、亞馬遜等業者已積極布局低軌道衛星，多數亞洲國家也積極發展衛星計畫。台灣的第3期「國家太空科技發展長程計畫」，更是投入超過新台幣400億元，進行低軌通訊衛星的研製、規劃國家發射場與人才培育。根據台灣工研院估算，至2030年，全球每年將發射1,700顆衛星升空，屆時將創造至少4,000億美元的產值。根據美國衛星產業協會（Satellite Industry Association）預計，全球太空經濟在2040年更有望突破1兆美元，其中衛星產業占比上看88%，達9,252億美元。

曾達麟進一步表示，早在2020年，宜特已獲得國家太空中心邀請，加入「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，共同在台灣推動並建立太空輻射測試與驗證能量，並在2021年偕同聯盟，完成首例台灣影像感測器以及記憶體模組廠商輻射驗測服務。

曾達麟指出，經過幾年的耕耘努力，目前宜特科技已透過既有的「輻射測試聯盟」，完成數十個案例，包括類比、數位、記憶體、射頻等各種電子零組件輻射測試案。

除輻射測試，爾後宜特科技在震動、衝擊、熱真空等太空環境測試項目也持續投入研究，並建置太空環境測試實驗室，預計10月正式啟用，可望大幅提升亞洲在太空環境測試的案量，提供更多衛星製造商就近在地化測試驗證服務，協助國內外廠商進行太空環境驗測，使廠商可以更專注在產品的設計與製造，加速台灣與亞洲各國的太空產業發展。