台積電嘉義廠接續動工 翁章梁：風水師預測會旺百年

台積電嘉義封測廠一廠挖到遺址，初估面積不大將出土異地保存，二廠如火如荼施工中，不影響設廠規畫，協力廠商陸續進駐周邊園區，縣長翁章梁今參加台灣康法嘉義廠落成典禮，是全球最大化學濾網再生工廠，預計可提供300個就業機會，帶動地方產業發展。

翁章梁說，嘉義介於南科、中科之間，地理位置相當重要，台積電在嘉義設廠帶動產業發展，鄰近馬稠後產業園區作為半導體供應鏈用地，後期由台糖公司陸續招租中，未來高鐵站與縣府周遭將有367公頃重劃區，要打造台灣最新的新市鎮，看好未來發展。

縣府經發處表示，台積電在嘉義科學園區籌設2座CoWoS封裝測試廠，第1廠整地時開挖到距今3500年至4500年之間繩紋陶文化遺址，經評估面積及規模後，決定將遺址開挖出土、異地保存，並先施作第2廠工程，目前施工進度如火如荼進行，不影響設廠規畫。

翁章梁也說，半導體無塵室內空氣必須完全潔淨，瑞典公司康法製作空氣濾網，在半導體製程扮演重要角色，且在全球AMC具領導地位，斥資5億元在馬稠後產業園區籌設新廠，「這邊有找風水師來看過，未來會大發100年」，相信康法公司能夠近水樓台先得月。

台灣康法總經理林清均說，2003年瑞典Camfil集團成立台灣康法股份有限公司，2013在台南新市設立工廠與服務中心，就近服務半導體客戶；康法是全球最大化學濾網再生工廠，以再生循環濾材取代一次性丟棄式化學濾網，嘉義廠都會在台內銷，預計創造300個工作機會。

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