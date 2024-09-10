「客戶光的問題都找我！」汎銓矽光子領跑 接2變化球

半導體材料分析檢測廠汎銓先進製程MA（材料檢測）商機，兩年砸15億元買30台機台布局埃米製程，今年12月底前機台陸續驗收到位，2024年設備支出將創新高，董事長柳紀綸坦言「我們現在是成本最重的時候，」他預期2025年重拾高成長，今年兩個小變數是：日本據點延後一年開幕，中國市場較年初保守看待。

汎銓是材料檢測（MA）及故障分析（FA）大廠，材料分析業務又占比最高，達85～90％，而目前成熟製程需求遲滯，先進製程需求當道，柳紀綸表示，先進製程需求高於供給，為此2年砸下15億元採購新設備，將30多台MA機台倍增至60多台，人力也同步增加，從500多人增至600多人，以因應客戶大量分析需求。

不過，柳紀綸坦言2奈米以下產品，材料鬆軟且樣品取得困難，「客戶每個案件難度都很高，而且都是唯一一顆」，他表示，就是因為樣品稀有，不能做死掉（切壞），新手不能貿然上陣，也就少了練手機會，新員工訓練的學習曲線比較長。

投資放大，但營收還待人力訓練提升，汎銓今年獲利貢獻恐低於2023年。

先進製程產能倍增，人力培訓追趕中

柳紀綸總結，因為1.樣品取得難，往往只有一顆，使新手因此擔心做壞而不敢上陣練兵，如何檢驗2奈米以下製程的在職訓練就辛苦，2.2奈米樣品鬆軟學習曲線長，目前5奈米以上製程，新手訓練過去3～6個月就能上手，現在則要9個月以上，目前先進製程人力倍增，但新手占一半需要時間練習。

「老手一天可以做10個單位量的分析，但新手只能做3個單位，練到今年底預估可以到5個單位，2025年可以到7～8個單位。」柳紀綸分析，12月所有機台就將到位驗收，使得產能利用率高，但人力產出還追不上，今年成為設備投資最重的一年，但明後年營運光靠人力技術提昇，就將步入高成長。

汎銓跟High NA光阻液客戶合作3年以上，利用低溫原子層鍍膜技術（LT-ALD）做材料分析，在矽光子檢測分析上，也跟半導體巨頭合作5年以上，「我們是一直陪著客戶在練功！」柳紀綸表示，客戶所有的需求，汎銓都努力幫忙解決。

在3奈米AI晶片方面，故障分析則需要點針測試元件特性，也是汎銓在全球具獨佔技術服務。

矽光子月營收數百萬元

柳紀綸表示，矽光子跟AI晶片營收貢獻雖還不高，現在5%，年底預估達10%，明年15%左右，會是潛力業績來源，目前單矽光子月營收貢獻約幾百萬元，相對矽光子聯盟跑得很前面。

他表示，汎銓有光學人才19年，外界都不知道是誰，所以無從挖角，且矽光子FA（故障分析）機台沒有現成，故汎銓從無到有，檢測產品哪裡漏光哪裡斷光，找出問題成因，他表示，因光汎銓跟客戶5年前開始合作，「我們兜四種設備成一台矽光子光學檢測設備，把機台框在一個外殼內，所以除了汎銓沒有人知道設備是什麼！」他解釋目前已有一台機器，年底前將開發一台全自動加速產能。

汎銓表示，汎銓已有矽光子營收，客戶需求大，尤其光跟電不同，電有些地方可以容許誤差，但光對尺寸要求非常嚴格，稍微亦差就會衰減非常嚴重，「有光的問題都會到我家來，這是我家的強項。」

由於大客戶要求汎銓矽光子分析不得出海，目前會控管機台數，雖一台機台成本幾千萬元，不如EUV高價，但若拉大服務產能，也擔心客戶日後會想自己跨足，後續產能擴充會跟客戶談。

中國市場不如預期

汎銓2023年營收中來自中國市場比重達20～25％，比2022年大幅成長，今年初原計畫趁勝追擊，中國產能計畫大增5成，以因應中國半導體自主化趨勢，不過今年上半雖中國半導體大力採購機台，但汎銓上半年中國營收反降至15～20%，汎銓解釋，中國採購手筆遠超過其他國家，但進口設備量多，相對放緩減少採購本土設備的需求，加上市場緊縮，機台拼湊用，財力不穩的同業殺價力道放大。

「過去是品質凌駕價錢，現在是價錢凌駕品質，堪用就好。」汎銓表示，為此汎銓放掉部分價格導向客戶及貿易戰敏感名單的中國客戶，導致7~8月有點影響，9月會有新客戶進入，暫時中國市場貢獻會維持該比例，明年目前保守看中國市場看來也不會太好。