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「客戶光的問題都找我！」汎銓矽光子領跑 接2變化球

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸指出在埃米世代半導體技術及矽光子等領域積極布局，但因投資設備金額大，攤提成本也上升，公司預估2025年將漸入佳境恢復獲利成長。王郁倫攝影
汎銓董事長柳紀綸指出在埃米世代半導體技術及矽光子等領域積極布局，但因投資設備金額大，攤提成本也上升，公司預估2025年將漸入佳境恢復獲利成長。王郁倫攝影

半導體材料分析檢測廠汎銓先進製程MA（材料檢測）商機，兩年砸15億元買30台機台布局埃米製程，今年12月底前機台陸續驗收到位，2024年設備支出將創新高，董事長柳紀綸坦言「我們現在是成本最重的時候，」他預期2025年重拾高成長，今年兩個小變數是：日本據點延後一年開幕，中國市場較年初保守看待。

汎銓是材料檢測（MA）及故障分析（FA）大廠，材料分析業務又占比最高，達85～90％，而目前成熟製程需求遲滯，先進製程需求當道，柳紀綸表示，先進製程需求高於供給，為此2年砸下15億元採購新設備，將30多台MA機台倍增至60多台，人力也同步增加，從500多人增至600多人，以因應客戶大量分析需求。

不過，柳紀綸坦言2奈米以下產品，材料鬆軟且樣品取得困難，「客戶每個案件難度都很高，而且都是唯一一顆」，他表示，就是因為樣品稀有，不能做死掉（切壞），新手不能貿然上陣，也就少了練手機會，新員工訓練的學習曲線比較長。

投資放大，但營收還待人力訓練提升，汎銓今年獲利貢獻恐低於2023年。

先進製程產能倍增，人力培訓追趕中

柳紀綸總結，因為1.樣品取得難，往往只有一顆，使新手因此擔心做壞而不敢上陣練兵，如何檢驗2奈米以下製程的在職訓練就辛苦，2.2奈米樣品鬆軟學習曲線長，目前5奈米以上製程，新手訓練過去3～6個月就能上手，現在則要9個月以上，目前先進製程人力倍增，但新手占一半需要時間練習。

「老手一天可以做10個單位量的分析，但新手只能做3個單位，練到今年底預估可以到5個單位，2025年可以到7～8個單位。」柳紀綸分析，12月所有機台就將到位驗收，使得產能利用率高，但人力產出還追不上，今年成為設備投資最重的一年，但明後年營運光靠人力技術提昇，就將步入高成長。

汎銓跟High NA光阻液客戶合作3年以上，利用低溫原子層鍍膜技術（LT-ALD）做材料分析，在矽光子檢測分析上，也跟半導體巨頭合作5年以上，「我們是一直陪著客戶在練功！」柳紀綸表示，客戶所有的需求，汎銓都努力幫忙解決。

在3奈米AI晶片方面，故障分析則需要點針測試元件特性，也是汎銓在全球具獨佔技術服務。

矽光子月營收數百萬元

柳紀綸表示，矽光子跟AI晶片營收貢獻雖還不高，現在5%，年底預估達10%，明年15%左右，會是潛力業績來源，目前單矽光子月營收貢獻約幾百萬元，相對矽光子聯盟跑得很前面。

他表示，汎銓有光學人才19年，外界都不知道是誰，所以無從挖角，且矽光子FA（故障分析）機台沒有現成，故汎銓從無到有，檢測產品哪裡漏光哪裡斷光，找出問題成因，他表示，因光汎銓跟客戶5年前開始合作，「我們兜四種設備成一台矽光子光學檢測設備，把機台框在一個外殼內，所以除了汎銓沒有人知道設備是什麼！」他解釋目前已有一台機器，年底前將開發一台全自動加速產能。

汎銓表示，汎銓已有矽光子營收，客戶需求大，尤其光跟電不同，電有些地方可以容許誤差，但光對尺寸要求非常嚴格，稍微亦差就會衰減非常嚴重，「有光的問題都會到我家來，這是我家的強項。」

由於大客戶要求汎銓矽光子分析不得出海，目前會控管機台數，雖一台機台成本幾千萬元，不如EUV高價，但若拉大服務產能，也擔心客戶日後會想自己跨足，後續產能擴充會跟客戶談。

中國市場不如預期

汎銓2023年營收中來自中國市場比重達20～25％，比2022年大幅成長，今年初原計畫趁勝追擊，中國產能計畫大增5成，以因應中國半導體自主化趨勢，不過今年上半雖中國半導體大力採購機台，但汎銓上半年中國營收反降至15～20%，汎銓解釋，中國採購手筆遠超過其他國家，但進口設備量多，相對放緩減少採購本土設備的需求，加上市場緊縮，機台拼湊用，財力不穩的同業殺價力道放大。

「過去是品質凌駕價錢，現在是價錢凌駕品質，堪用就好。」汎銓表示，為此汎銓放掉部分價格導向客戶及貿易戰敏感名單的中國客戶，導致7~8月有點影響，9月會有新客戶進入，暫時中國市場貢獻會維持該比例，明年目前保守看中國市場看來也不會太好。

營收

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