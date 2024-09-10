萬寶華發布第4季就業展望 「三行業」人力需求最強勁

萬寶華10日發布全球就業展望調查，2024年第4季台灣就業展望16%，其中又以金融保險及不動產業、能源和公共事業、資訊科技業招募需求最強勁，醫療保健業招募計畫則減緩。

萬寶華調查台灣630位雇主，以此了解企業於2024年10至12月間的聘僱狀況，結果顯示39%預計增加人力，21%減少人力，36%維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+18%，排除季節因素後則為+16%。九大行業相較，以金融保險及不動產業+32%最高，能源和公共事業+30%居次，資訊科技業+25%第三。

萬寶華台灣專業人才事業執行合夥人賴怡文指出，國內金融產業因退休高峰及年輕行員流動率高，企業雇主積極招募，盼能吸引更多專業金融人才加入，應對更多挑戰並促進業務成長。另外，近期能源和公共事業因過去精簡人力計畫導致短缺，也將持續大規模招募以支撐該產業的穩定運營與未來發展需求。而醫療保健業在政府的人力策略協助與調薪浪潮中，將逐步緩解短缺問題。

金融保險及不動產業就業展望淨值為+32%，相較上季增加24%。賴怡文分析，該產業因逐漸進入退休高峰期，加上年輕行員流動率較高，故雇主在人力資源管理上面臨挑戰。陸續有公股銀行公布增加千人以上的招募職缺，除了一般金融外、理財、客服、金融科技、ESG、資訊、資安等領域人才均是重點招募對象。此外近期因政府推出的貸款方案，促進房市交投熱絡，企業更掌握時機，祭出高額保障收入招募房仲經紀人外，還有AI數據分析師、軟體開發工程師等，希望吸引畢業生投身不動產業。

能源和公共事業就業展望淨值為+30%，相較上季增加94%。賴怡文表示，能源相關國營事業過去因應支援政策需求與競爭壓力等，曾推動提前退休和精簡人力計畫，如今面臨人力短缺問題，開始反向補足人力缺口。此外，隨著基礎建設汰換更新，公共工程建設持續進行；以及因應供電儲能新技術的發展，這些因素也促使了人力需求的增加。在研發、管理、工程、業務、生產等領域的人才都是公私部門招募重點對象。

資訊科技業的就業展望淨值為+25%，相較上季增加7%。賴怡文指出，AI伺服器與AI筆電需求持續旺盛，相關企業不僅積極擴大產能，還大幅度擴編人力。國內眾多知名代工廠預計將開設上千個工作機會，主要需求集中在AI相關領域的研發工程師。另外，台灣半導體供應鏈是全球半導體產業的重要支柱，例如近期有國際半導體大廠宣布在國內設立研發中心，車用通訊晶片、車用智慧駕艙晶片、車用輔助駕駛晶片等技術轉移至國內研發生產，重點招募設計、製造、封裝測試等相關人才。這些動向進一步強化了台灣在全球科技產業中的關鍵角色，也為相關領域的人才創造了更多機會。

醫療保健和生命科學業的就業展望淨值為2%，與上季相比下滑了41%。賴怡文指出，該產業長期處於人力不足的狀態。近期，政府核定了護理人力策略，並已有部分校園護理科系在招生時，報考人數遠大於錄取數。此外，部分院所為留住醫護人員，持續調整薪資結構，解決第一線護理人力缺工問題，隨著這些人力策略的逐步實施，未來將有望逐漸改善人力短缺問題，進而提升整體醫療服務的品質和效率。

本次調查結果顯示，在42個國家/全數國家/區域的雇主，其中40個國家/區域預計增加人力，2個國家/區域預計減少。就區域比較而言，第4季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，7個國家/區域中，依序為印度+37%第一，新加坡+29%第二，中國大陸+27%第三，台灣就業展望則為+16%排名第四，而香港就業展望最為謹慎+8%居於末位。