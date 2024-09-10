台積電營收／8月2,508.66億 月減2.4%、年增33%
台積電10日公布 2024 年 8 月合併營收約為 2,508 億 6,600 萬元，較上月減少 2.4%，較去年同期增加 33.0%。累計 2024年 1 至 8 月營收約為1 兆 7,739 億 7,400 萬元，較去年同期增加 30.8%；10日收在904元，上漲5元，漲幅0.55%。
台積電第2季合併營收6,735.1億元，稅後純益2,478.45億元，每股純益9.56元，為單季歷史第三高，歷年同期新高；第2季毛利率53.2%，營業利益率42.5%，稅後純益率36.8%。
台積電預估對第3季合併營收 224~ 232 億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，約落在新台幣7,280~7,540億元；毛利率預計介於 53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於 42.5~ 44.5%之間。
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