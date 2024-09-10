快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

台積電營收／8月2,508.66億 月減2.4%、年增33%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電10日公布 2024 年 8 月合併營收約為 2,508 億 6,600 萬元，較上月減少 2.4%，較去年同期增加 33.0%。累計 2024年 1 至 8 月營收約為1 兆 7,739 億 7,400 萬元，較去年同期增加 30.8%；10日收在904元，上漲5元，漲幅0.55%。

台積電第2季合併營收6,735.1億元，稅後純益2,478.45億元，每股純益9.56元，為單季歷史第三高，歷年同期新高；第2季毛利率53.2%，營業利益率42.5%，稅後純益率36.8%。

台積電預估對第3季合併營收 224~ 232 億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，約落在新台幣7,280~7,540億元；毛利率預計介於 53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於 42.5~ 44.5%之間。

台積電 營收

延伸閱讀

iPhone 16內建AI功能 蘋概股早盤表現平淡

精剛營收／前8月合併營收刷新記錄 單月出貨站穩3億穩健成長

台積電ADR隨費半反攻大漲3.8% 溢價拉大至16.3%

台積電棄息賣壓 提前出籠…恐不利除息表現

相關新聞

獨家／仁寶「調薪」開獎！「2部分」全員都有、幅度曝光

國內每家科技大廠的「調薪時間」及「調薪幅度」幾乎都不太一樣，而近年積極朝AI伺服器市場發展的代工大廠仁寶（2324）則傳...

iPhone 16亮相 郭明錤提前上修今年出貨上看8,900萬支

蘋果秋季發表會登場，iPhone 16系列正式亮相，趕在發表會前，天風國際證券分析師郭明錤提前上修今年iPhone 16...

台積電營收／8月逾2,508億元、月減2.4% 創歷年同期新高

台積電（2330）10日公布2024年8月營收報告。2024年8月合併營收約為新台幣2,508億6,600萬元，較上月...

三聯營收／8月3.58億元 月減7.9%

計量科技服務廠三聯（5493）10日公告今年8月合併營收3.58億元，月減7.9%，年增9%。

家登營收／8月6.46億元 High-NA EUV POD 需求量續擴

家登（3680）於10日公佈2024年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.46億元，年增45%；今年集團累積營收約4...

iPhone 16秀AI效能 分析師：鴻海組裝占比拚6成

蘋果（Apple）今天推出內建人工智慧（AI）功能的iPhone 16手機系列，分析師預估，今年iPhone 16系列出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。