台積電營收／8月逾2,508億元、月減2.4% 創歷年同期新高
台積電（2330）10日公布2024年8月營收報告。2024年8月合併營收約為新台幣2,508億6,600萬元，較上月減少了2.4%，較去年同期增加了33.0%。創歷年同期新高，大致符合市場預期較創下單月歷史新高的7月略為下滑。
台積電累計2024年1至8月營收約為新台幣1兆7,739億7,400萬元，較去年同期增加了30.8%，也是歷來最佳。
台積電日前法說會釋出第三季展望，估計美元營收估計224-232億美元，相較今年第二季美元營收208.2億美元，季增7.6%-11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標單季美元營收將挑戰歷史新高。
台積電僅提供美元財測，台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，以中間值計將呈季增長。按照相關數據法人歸估台積電第三季新台幣營收約7280-7540億元，7月營收2569.53億元，換算8月至9月平均單月2355-2485億元將較7月下滑，而實際數據大致符合市場預估。
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