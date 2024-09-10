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先進製程帶動拉貨 崇越8月營收53億續創新高

中央社／ 台北10日電

半導體材料通路商崇越科技受惠於先進製程產能滿載，帶動半導體材料拉貨力道強勁，8月合併營收達新台幣53.04億元，月增11.7%，年增27.7%，單月營收首度突破50億元，連續2個月創歷史新高。

崇越今天發布新聞稿說明，公司除了掌握先進材料成長脈動外，環保工程事業累計營收也表現亮眼。展望下半年，隨著半導體產業進入傳統旺季，崇越2024全年營收、獲利成長前景可期。

崇越整合需求銷售半導體、光電等產業的精密材料、零組件及設備，提供環保綠能系統規劃服務。在營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約8成，環保工程逾1成，近年將業務觸角擴及大健康產業。

半導體 營收 環保

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崇越營收／8月逾53億元 續創單月新高

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