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全新 iPhone16系列亮相 遠傳同步 Apple 官網開放預購

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球果粉引領期待、最新iPhone16系列於台灣時間10日凌晨正式發表，今年預計推出包含iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 1Pro Max 4款全新機型，提供果粉全新科技體驗，料再掀起年度換機熱潮！

遠傳（4904）宣布同步Apple官網，9月13日晚上8時起開放預購，且從10日上午11時起，推出限時24小時快閃調查，只需線上完成今年最愛iPhone 16機款問卷，就有機會獲得最新iPhone16。

全新iPhone 16全面使用A18晶片處理器，iPhone 16 Pro/Pro Max則搭載A18 Pro晶片，全面支援 「Apple Intelligence」AI功能，強力驅動新一代的相機功能，而超高能源效率讓電池續航力更持久。

iPhone 16全系列搭載48MP主相機，並新增「Capture Button相機控制鍵」全新設計，橫向模式拍照時更便利，可按壓或滑動來啟動不同功能，如拍照、拍片，取景時半按亦可打開新選頂介面，讓拍攝更精準。

同時，iPhone 16 Pro 系列，沿用鈦金屬設計，並帶來四大配色，其中全新「沙漠色鈦金屬」暖色調配色，特別引人矚目；iPhone 16採用鋁金屬機身，除基本色白色、黑色外，還有「湛海藍」、「湖水綠」和「粉紅」三種新配色。今年新機更迎來史上最大螢幕，iPhone 16 Pro升級更大的 6.3 吋螢幕（原本 6.1 吋），而 iPhone 16 Pro Max 螢幕則將增至 6.9 吋（原本6.7 吋），適合愛看影片和玩遊戲的用戶。

遠傳資深副總經理趙憶南表示，這次的iPhone 16系列價格不變，在硬體規格上提升還超有感，且未來將陸續新增多項Apple Intelligence功能，讓使用者在日常生活中能夠享受到更智慧、更便捷的使用體驗，預計將會再掀起一波年度換機大熱潮，帶動4G升級5G的需求。

趙憶南指出，過往遠傳iPhone新機到貨比市場充足，可以滿足客戶需求。全新款iPhone、搭配遠傳優質的網路、超強最新功能，三個願望一次全滿足，才是最完美的體驗。

為替預購提前暖身，遠傳推出限時24小時「iPhone 16最愛機款快閃調查」，從10日上午11:00起，不限遠傳用戶，只需線上回答今年最愛的iPhone 16機款/顏色，即可參加抽獎活動，就有機會獲得最新款iPhone 16，每個門號限參加1次，中獎名單將於9月20日公布於遠傳官網。

4G iPhone iPhone 16

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