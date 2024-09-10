中華電開放 iPhone 16全系列新機限量網路預約
中華電（2412）10日宣布下午3點起，開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max限量網路預約，活動自113年9月10日15點起至17點止，數量有限，額滿為止。
為寵愛果粉，中華電同時宣布開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max於113年9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬新款於113年9月20日於上述指定銷售據點與網路門市陸續開賣，讓果粉們以最快速度購得2024蘋果新機與新錶。
iPhone 16 全系列新機專為Apple Intelligence而打造。Apple Intelligence是一款易於使用的個人智慧系統，可針對個人情況提供實用且切身相關的智慧功能，同時保護使用者隱私。Apple Intelligence 將於10月隨iOS 18.1、iPad 18.1、macOS Sequoia 15.1一併推出美國英文版，並將於明年新增支援中文版。
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