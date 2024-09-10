技嘉營收／8月雙增 市場看好今、明年獲利表現
技嘉（2376）8月營收月增29.5%、年增106.6%，表現符合市場預期，分析師並指出，在AI等需求持續出貨下，今、明年獲利將持續成長。
分析師表示，展望技嘉2024年營運，預估全年營收2,783.9億元，年成長103.5%，毛利率10.3%，營業毛利289.2億元，年成長74.5%，營業利益率4.76%，歸屬母公司淨利101.1億元，年成長113.2%，每股稅後純益（EPS）近16元。
展望2025年，預估全年營收3,241.2億元，年成長16.4%，毛利率9.7%，營業利益率4.3%，歸屬母公司淨利118.9億元，年成長17.6%，EPS進一步成長至18.7元。
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