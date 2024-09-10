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家登營收／8月6.46億元 High-NA EUV POD 需求量續擴

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登（3680）董事長邱銘乾展示最新傳載方案秘密武器外觀。記者尹慧中攝影
家登（3680）董事長邱銘乾展示最新傳載方案秘密武器外觀。記者尹慧中攝影

家登（3680）於10日公佈2024年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.46億元，年增45%；今年集團累積營收約44.6億元，較去年同期成長38%。半導體展盛大落幕，家登展示全方位載具解決方案動能，引領下半年半導體旺季營運續強，在先進製程、AI熱潮下，家登光罩載具、晶圓載具，再搭配CoWoS 3D封裝以及Immersion Cooling助攻，全年集團營收將挑戰新高。另外應對需求，高數值孔徑極紫外光微影設備（High-NA EUV） POD需求量持續擴充。

2024年全球地緣政治、貿易市場持續動盪，更加劇了AI浪潮的勢不可擋，家登提到，在半導體供應鏈中的不可或缺也勢必會延續至未來AI的策略布局，家登透過本土供應鏈聯盟布局，建構AI產業生態系(Ecosystem)，以整合取代競爭共同服務大客戶，健全本土在地供應鏈韌性。

家登強調，結合聯盟資源提供先進封裝完整解決方案，鎖定先進封裝商機，與全球客戶偕同開發提供CoWoS 各製程產品，包括CoW 使用的Frame FOUP、WoS 段的Panel FOUP及堆疊完成後使用的Full Panel Shipper，全方位的投入CoWoS解決方案並大量送樣客戶驗證中，取得美國、台灣和日本客戶實績，預期2025放量出貨，家登將挾完整領先優勢，迎接下個爆發成長的關鍵里程碑。

同時家登子公司-家崎科技宣布進軍AI伺服器散熱解決方案，主要產品為雙相浸沒式冷卻機櫃，用於晶圓廠和封測廠，透過與夥伴合作，在技術上相輔相成，共創雙贏。台灣擁有全球相當完整的先進冷卻散熱技術生態系，約90％以上的資料中心伺服器由總部位於台灣的廠商供貨，家崎與夥伴廠商合作開發，共同服務AI市場，不只能滿足客戶需求，更能為ESG盡一份心力，協助整體供應鏈有效節能減碳。

展望下半年及2025年，家登提到，五大亮點值得關注：高數值孔徑極紫外光微影設備（High-NA EUV） POD需求量持續擴充、晶圓載具市占不斷攀升、完整CoWoS解決方案領先全球、航太營收大量挹注及Cooling技術的新戰力，將帶領家登半導體全方位解決方案領先市場，集團2025有機會挑戰百億營收。

家登（3680）董事長邱銘乾分享集團成長藍圖願景。記者尹慧中攝影
家登（3680）董事長邱銘乾分享集團成長藍圖願景。記者尹慧中攝影

家登 營收

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