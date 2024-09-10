富世達、兆利8月營收下滑 華為三摺手機挹注年終動能
軸承廠富世達、兆利公布8月營收，雙雙較7月下滑，不過隨著華為三摺手機Mate XT推出，可望為2家公司年終營運挹注新動能。
富世達8月營收新台幣6.01億元，年增19.52%，月減2.27%，中止營收連2月成長；累計前8月營收46.46億元，年增率40.88%。
兆利8月營收7.18億元，年減17.59%，也比7月下滑4.02%，同樣中止營收連2升；累計前8月營收61.3億元，年增23.16%。
富世達與兆利皆為華為摺疊手機的軸承主力供應商，華為下午即將舉行新品發表會，預料將推出全新的三摺螢幕手機Mate XT。華為Mate XT在沒有公布新機規格、售價情況下，7日中午搶先開放「盲訂」，到9日晚間預訂量已超過300萬支，有望為富世達、兆利年終營運挹注強勁動能。
兆利表示，雖然8月營收較7月下滑，但公司的軸承產品導入2款摺疊新機，第4季可望開始量產，其中包含1款高單價的摺疊手機，以及另1款非手機的全新摺疊產品。法人看好，隨著客戶新品陸續出貨，兆利第4季營運可望跟著增溫。
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