快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

富世達、兆利8月營收下滑 華為三摺手機挹注年終動能

中央社／ 台北10日電

軸承廠富世達、兆利公布8月營收，雙雙較7月下滑，不過隨著華為三摺手機Mate XT推出，可望為2家公司年終營運挹注新動能。

富世達8月營收新台幣6.01億元，年增19.52%，月減2.27%，中止營收連2月成長；累計前8月營收46.46億元，年增率40.88%。

兆利8月營收7.18億元，年減17.59%，也比7月下滑4.02%，同樣中止營收連2升；累計前8月營收61.3億元，年增23.16%。

富世達與兆利皆為華為摺疊手機的軸承主力供應商，華為下午即將舉行新品發表會，預料將推出全新的三摺螢幕手機Mate XT。華為Mate XT在沒有公布新機規格、售價情況下，7日中午搶先開放「盲訂」，到9日晚間預訂量已超過300萬支，有望為富世達、兆利年終營運挹注強勁動能。

兆利表示，雖然8月營收較7月下滑，但公司的軸承產品導入2款摺疊新機，第4季可望開始量產，其中包含1款高單價的摺疊手機，以及另1款非手機的全新摺疊產品。法人看好，隨著客戶新品陸續出貨，兆利第4季營運可望跟著增溫。

兆利 摺疊手機 營收

延伸閱讀

AI商機熱、蘋果新機備貨等利多加持 8月出口創新高

華為「三折機」黃牛炒到27萬元 富世達、兆利等台鏈利多

金控前八月獲利出爐！開發金跳增75% 新光金單月轉虧

孟晚舟現身品牌大使劉德華演唱會 比愛心

相關新聞

獨家／仁寶「調薪」開獎！「2部分」全員都有、幅度曝光

國內每家科技大廠的「調薪時間」及「調薪幅度」幾乎都不太一樣，而近年積極朝AI伺服器市場發展的代工大廠仁寶（2324）則傳...

iPhone 16亮相 郭明錤提前上修今年出貨上看8,900萬支

蘋果秋季發表會登場，iPhone 16系列正式亮相，趕在發表會前，天風國際證券分析師郭明錤提前上修今年iPhone 16...

台積電營收／8月逾2,508億元、月減2.4% 創歷年同期新高

台積電（2330）10日公布2024年8月營收報告。2024年8月合併營收約為新台幣2,508億6,600萬元，較上月...

三聯營收／8月3.58億元 月減7.9%

計量科技服務廠三聯（5493）10日公告今年8月合併營收3.58億元，月減7.9%，年增9%。

家登營收／8月6.46億元 High-NA EUV POD 需求量續擴

家登（3680）於10日公佈2024年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.46億元，年增45%；今年集團累積營收約4...

iPhone 16秀AI效能 分析師：鴻海組裝占比拚6成

蘋果（Apple）今天推出內建人工智慧（AI）功能的iPhone 16手機系列，分析師預估，今年iPhone 16系列出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。