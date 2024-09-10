iPhone 16亮相 郭明錤提前上修今年出貨上看8,900萬支

蘋果秋季發表會登場，iPhone 16系列正式亮相，趕在發表會前，天風國際證券分析師郭明錤提前上修今年iPhone 16系列出貨預估，由原預估的8,700~8,800萬支微調至8,800~8,900萬支，他表示，加單主要來自iPhone 16標準版。

蘋果發表iPhone 16系列產品，新款iPhone 16螢幕大小為6.1英寸，iPhone 16 Plus為6.7英寸，都具備可自定義的功能按鈕，及全新的「相機控制」按鈕，可一鍵快速進入相機功能；iPhone 16和iPhone 16 Plus在美國的起售價格分別為799美元和899美元，台灣起售價則分別落在台幣29,900元，與台幣32,900元。

蘋果也同步發表iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max兩款螢幕更大、效能更強的新機；前者擁有6.3吋的顯示幕，後者螢幕尺寸更高達6.9吋，顏色包括黑色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬和新色沙漠鈦金屬；iPhone 16 Pro的起售價為999美元，Pro Max為1,199美元；在台灣的起售價分別落在台幣36,900元與台幣44,900元。

趕在蘋果發表會前，郭明錤發表最新的預估，更新iPhone 16系列生產資料及今年第3季、第4季、明年第1季的出貨計畫、 EMS的訂單比重等；郭明錤預估，iPhone 16標準版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max占今年iPhone 16系列出貨分別約26%、6%、30%與38%。

郭明錤表示，根據新產品發佈時間，可推測Apple為iPhone 16預購準備約1,500~1,700萬支，預估iPhone 16系列相較去去年的iPhone 15系列，在第3季出貨約成長10% ，原因並非iPhone 16系列需求較強，而是賣最好的iPhone 15 Pro Max因潛望鏡生產初期良率低，去年第3季出貨動能較弱所造成。

郭明錤預估，iPhone 16系列第4季出貨量約6,300萬支，相較iPhone 15系列年減5~7%； iPhone 16系列明年第1季出貨顯著季減53~55%，主因進入淡季且來自新款iPhone SE4潛在替代效應。

郭明錤指出，嚴格來說，現在iPhone EMS只有鴻海跟立訊，自今年7月開始，立訊已是和碩iPhone製造事業的最大股東；鴻海與立訊的iPhone 16系列訂單生產比重分別為55~60%與40~45%。

郭明錤強調，iPhone 16系列的預購結果可能會改變今年第4季後半與明年上半年的生產計畫，為接下來的追蹤重點。