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旭然營收／前八月年增15％ 創歷年同期次高水準

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

旭然（4556）公佈8月合併營收達5,483萬元，較上月微幅減少2％。累計前八月合併營收達4.61億元，較去年同期成長15％，改寫歷年同期次高水準。

旭然表示，在半導體暨電子等產業大廠面對產能效率與良率、以及日益嚴格的環保要求下，帶動旗下Filtrafine®自有品牌工業液體過濾濾心/濾袋等耗材需求仍保持穩定水準，加上越南地區新客戶PP短纖材料訂單持續認列挹注，皆助力集團整體營運向上動能，此外，旭然仍不斷精進旗下雲科一、二廠、中國昆山廠及越南廠生產效率優化，並加大原料採購與庫存管控，進一步擴大旭然良好市場競爭力。

旭然指出，隨著AI、高效能運算應用的快速發展，半導體暨電子等產業大廠仍持續投入新廠建置、擴大產能，並紛紛上調全年資本支出金額，憑藉旭然多年於工業液體過濾領域站穩高度競爭利基，並提供多元產業客戶完整系統性過濾與淨化解決方案，增進集團與客戶良好業務合作黏著度，同時，持續深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室HEPA 濾網、化學濾網規劃設計之工程公司業務合作，皆有望提升Filtrafine®品牌附加價值、以及整體接單表現。

展望2024年下半年，旭然對於今年整體營運成長深具信心，憑藉旭然多元產業接單策略，加上集團旗下生產基地分散誘因，且集團持續推動業務接單轉型，助力開拓新客戶與加大全球市場推廣力道，同時旭然仍積極拓展台灣再生水廠、海水淡化廠過濾業務接單，且隨著全球ESG長期趨勢不變、以及半導體、工業用水回收率提升目標，皆有助於創造集團業務良好接單動能。

半導體 旭然

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