快訊

選iPhone 16還是iPhone 15？1圖看9點規格比較 電池、鏡頭、AI功能有感

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 16秀AI效能 分析師：鴻海組裝占比拚6成

中央社／ 台北10日電
鴻海。 聯合報系資料照
鴻海。 聯合報系資料照

蘋果Apple）今天推出內建人工智慧（AI）功能的iPhone 16手機系列，分析師預估，今年iPhone 16系列出貨量上看8900萬支，其中iPhone 16 Pro和Pro Max高階版占比達68%，鴻海仍是最大組裝代工廠，生產比重上看6成。

蘋果新品來了

蘋果今天發表新一代iPhone 16智慧型手機系列，包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、 iPhone 16Pro Max，首度整合自行研發的智慧系統AppleIntelligence。

展望iPhone 16系列出貨進展，天風國際證券分析師郭明錤9日預估，iPhone 16系列8月與9月出貨分別約900萬支與1600萬支，今年出貨量可從原先預期的8700萬支至8800萬支，微幅上修至8800萬支至8900萬支，主要是iPhone 16小幅增加訂單。

從出貨比重來看，郭明錤預估，iPhone 16出貨占比約26%，iPhone 16 Pro占比約30%，iPhone 16 Pro Max占比約38%。

觀察iPhone 16系列組裝代工供應鏈，郭明錤表示，鴻海仍是組裝代工最大供應商，預期生產比重約55%至60%。

美系法人日前評估，鴻海占整體iPhone 16系列組裝代工比重約60%，iPhone 16 Pro系列旗艦機種出貨占比超過50%。

鴻海日前表示，最近幾個月包括手機和其他產品旺季活動準備如常，下半年旺季期間營運將逐漸加溫，預期第3季營運可季增及年增，目前能見度更佳。

Apple 蘋果 鴻海

延伸閱讀

月薪3萬怎麼買iPhone 16？ 網提3大解方：有望0元入手

要選哪一款？蘋果iPhone 16 Pro與GOOGLE Pixel、三星規格差異一次看

蘋果發布首款AI內建手機iPhone 16 預計20日開賣

蘋果新品發表會／iPhone 16專為AI打造 價格29900元起

相關新聞

iPhone 16沒漲價29900起！1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

2024蘋果發表會亮相全新平價版iPhone 16、iPhone 16 Plus，以及螢幕增大的旗艦款6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋的iPhone 16 Pro Max為6.9吋。以台灣蘋果（Apple）官網為例，這次蘋果完全「佛心化」沒漲價，聯合新聞網《科技玩家》製作圖表，可讓果粉參考蘋果（Apple）新手機iPhone 16價格！

蘋果新品發表會／iPhone 16專為AI打造 價格29900元起

蘋果公司發表了萬眾矚目的iPhone 16系列產品，是從零開始為Apple Intelligence打造。蘋果說，App...

獨家／仁寶「調薪」開獎！「2部分」全員都有、幅度曝光

國內每家科技大廠的「調薪時間」及「調薪幅度」幾乎都不太一樣，而近年積極朝AI伺服器市場發展的代工大廠仁寶（2324）則傳...

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

上市PCB廠商競國（6108）日前出售泰國廠給予陸資廠勝宏科技後，近日驚傳台灣廠驚傳12月前關廠，並對客戶發布通知預告客...

iPhone 16亮相 郭明錤提前上修今年出貨上看8,900萬支

蘋果秋季發表會登場，iPhone 16系列正式亮相，趕在發表會前，天風國際證券分析師郭明錤提前上修今年iPhone 16...

iPhone 16秀AI效能 分析師：鴻海組裝占比拚6成

蘋果（Apple）今天推出內建人工智慧（AI）功能的iPhone 16手機系列，分析師預估，今年iPhone 16系列出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。