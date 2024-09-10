iPhone 16秀AI效能 分析師：鴻海組裝占比拚6成

蘋果（Apple）今天推出內建人工智慧（AI）功能的iPhone 16手機系列，分析師預估，今年iPhone 16系列出貨量上看8900萬支，其中iPhone 16 Pro和Pro Max高階版占比達68%，鴻海仍是最大組裝代工廠，生產比重上看6成。

蘋果今天發表新一代iPhone 16智慧型手機系列，包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、 iPhone 16Pro Max，首度整合自行研發的智慧系統AppleIntelligence。

展望iPhone 16系列出貨進展，天風國際證券分析師郭明錤9日預估，iPhone 16系列8月與9月出貨分別約900萬支與1600萬支，今年出貨量可從原先預期的8700萬支至8800萬支，微幅上修至8800萬支至8900萬支，主要是iPhone 16小幅增加訂單。

從出貨比重來看，郭明錤預估，iPhone 16出貨占比約26%，iPhone 16 Pro占比約30%，iPhone 16 Pro Max占比約38%。

觀察iPhone 16系列組裝代工供應鏈，郭明錤表示，鴻海仍是組裝代工最大供應商，預期生產比重約55%至60%。

美系法人日前評估，鴻海占整體iPhone 16系列組裝代工比重約60%，iPhone 16 Pro系列旗艦機種出貨占比超過50%。

鴻海日前表示，最近幾個月包括手機和其他產品旺季活動準備如常，下半年旺季期間營運將逐漸加溫，預期第3季營運可季增及年增，目前能見度更佳。