iPhone 16沒漲價！更多銷量才能推升營收 蘋果股價沒有慶祝行情

蘋果公司（Apple）周一發表iPhone 16系列，但並沒有華爾街殷殷期待的漲價，執行長庫克（Tim Cook） 很可能希望產品不漲價能增加銷量。

發表會快到尾聲時公布iPhone售價，蘋果以與iPhone 15系列一樣的價格販售全新的iPhone 16系列——iPhone 16 Pro和Pro Max的起跳價分別為999美元和1,199美元——投資人顯然不太滿意，股價應聲下跌1.9%，最終平盤做收。部分原因也可能是分析師對蘋果逐步推出AI功能、不能一次到位，感到失望。

Forrester Research分析師Thomas Husson指出，新版Siri還不能改變我們與周遭世界的互動方式，然而，「有明顯的跡象表示，Siri最終將變得更像數位代理人，利用設備上的資訊和個人背景訊息來提供新的多模式體驗，並且代表使用者採取行動」。

一些追蹤蘋果的分析師一直寄望蘋果的AI工具Apple Intelligence添加到iPhone新機後，售價調高，能帶動營收大幅成長。

CFRA Research分析師Angelo Zino撰寫客戶報告時說：「我們對高階款定價沒變、AI推出進度缺乏細節，感到失望。」

Evercore ISI分析師Amit Daryanani並未預期今年iPhone調高售價，他指望的是明年下一代iPhone漲價。他說：「總體而言，蘋果能否提供展示出來的AI功能， 將決定這一代iPhone的需求」。他仍看好目前正處於「一個非常強勁的兩年iPhone換機潮的起點」。

蘋果不漲價，可能與經濟呈放緩跡象，以及Apple Intelligence仍處於初期階段等因素有關。在較低的售價上，可以想像蘋果將必須透過更高的銷量來彌補營收，但市場需求還有待觀察。