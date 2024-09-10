精成科技旗下ELNA馬來西亞PCB新廠今日落成 強攻伺服器

PSA華科事業群旗下精成科技（6191）之印刷電路板製造廠ELNA，在10日於馬來西亞檳城舉行新廠落成典禮，由PSA華科事業群董事長焦佑衡、PSA PCB事業群總經理陶正國、ELNA社長楊其荺偕同經營幹部主持。新廠第一期產能將生產30萬平方英呎，供應汽車、伺服器、網絡設備、個人運算及消費性電子產品等，隨著高品質及先進PCB需求日益增長，預估未來滿產能可達到100萬平方英呎。

焦佑衡表示，ELNA 2018年加入PSA華科事業群，2022年至今在馬來西亞投入超過10億馬幣，在檳城現有廠房旁興建一座五層樓的PCB製造廠，生產高品質及先進的印刷電路板，新廠第一期產能將生產30萬平方英呎，供應汽車、伺服器、網絡設備、個人運算及消費性電子產品等，隨著高品質及先進PCB需求日益增長，預估未來滿產能可達到100萬平方英呎。

ELNA楊其荺社長指出，原有廠房仍會持續製造雙面及多層印刷電路板，新廠增加先進產能，係為滿足客戶對供應商地理製造多樣化、供應鏈彈性的需求。

據悉，馬來西亞是全球第六大半導體出口國，檳城是馬來西亞半導體產業主要重鎮，擁有完善的工業生態系統、豐富的人才庫及有利的商業環境。目前進駐馬來西亞以半導體封裝與測試廠為大宗，佔全球市場13%，ELNA選擇於檳城續新建PCB廠房，有望為檳城建構更完整的電子製造供應鏈。

此次在馬來西亞新建第二座PCB廠房擴大產能，將移轉先進的製造技術，培養本地PCB尖端技術人才，創造超過1,000個額外就業機會。檳城州曹觀友首席部長致詞強調，ELNA新廠落成對檳城是一個重要的里程碑，檳城將繼續努力鞏固在電子製造領域的全球領導地位。