精剛營收／前8月合併營收刷新記錄 單月出貨站穩3億穩健成長

精剛精密科技（1584）8月自結合併營收為3.1億元，年增21.48%，續創歷史單月新高紀錄，累計前八月合併營收達20.38億元，年增16.28%。受惠於工業油氣產業及航太與國防的需求穩定增長，推升合併營收改寫歷史新高。

精剛是國內唯一專業生產超合金及鈦合金原材料公司，專注於鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場拓展，歐美客戶拉貨動能延續，精剛的出貨量顯著成長，單月出貨金額已連續兩個月站穩3億元大關，締造歷史新猷。公司主力鎳基合金產品為718和625，這些產品具有優異的高溫性能和抗腐蝕性，廣泛應用於石油、天然氣工業及國防與航太，此一型態的產品線持續穩定出貨，預期為精剛本季營收強勁成長增添動能。

在業務不斷增長下，精剛不僅積極提高產能，更在營運上持續優化產品銷售組合，進行製程改善、積極推動擴產；今年建置完成的VAR設備更進一步拓展鈦合金生產，涵蓋從原材料熔煉、鍛打、調質、精整到成品檢驗的全製程，具備一條龍的產銷實力，產品的獨特性成功奠定了精剛在特殊合金產業的領導地位，預期可排除台灣對進口鈦錠的依賴，實現台灣自主生產目標，站穩鎳基及鈦基合金兩項高階金屬應用市場，為下半年及2025年營運增添新動能。