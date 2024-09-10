快訊

去日本買iPhone 16有比較便宜嗎？美國省7000元、這國直接變Apple大盤子

醫挺柯文哲不抗告...舉1例稱醫生坐牢最厲害 籲檢方回頭

黑神話悟空全球爆火 不只電競...陸多項產業注強心針

崇越營收／8月逾53億元 續創單月新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越（5434）今日說明，8月合併營收逾53億元，續創單月營收新高，相較上月成長11.7%，年增27.7%，今年累計營收達357.8億元，年增9%。

崇越提到，單月營收首度突破50億元大關，已接連兩個月創下月營收歷史新高。在先進製程產能滿載推動下，帶動矽晶圓、光阻劑、研磨液、晶圓載具等半導體材料拉貨力道強勁。

崇越提到，除掌握先進材料成長脈動外，環保工程事業累計營收亦成績亮眼。崇越集團提供從晶圓廠設計到整廠建設的無塵室、機電空調、廠務工程、純廢水處理等節能環保整合方案。展望下半年，隨半導體產業進入傳統旺季，2024年全年營收、獲利成長前景亮眼。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 營收 環保

延伸閱讀

台積電供應鏈要去捷克「打群架」！崇越揪台廠一起佈局 「歐洲竹科」何時成形關鍵有二個

崇越業務範疇延伸至資料中心建置 推節電高效散熱方案

特化概念股在漲什麼題材？ 打入CoWoS年獲利上調

化學股熱度不減 永光漲停亮燈、衝上成交量第三

相關新聞

iPhone 16沒漲價29900起！1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

2024蘋果發表會亮相全新平價版iPhone 16、iPhone 16 Plus，以及螢幕增大的旗艦款6.3吋iPhone 16 Pro、6.9吋的iPhone 16 Pro Max為6.9吋。以台灣蘋果（Apple）官網為例，這次蘋果完全「佛心化」沒漲價，聯合新聞網《科技玩家》製作圖表，可讓果粉參考蘋果（Apple）新手機iPhone 16價格！

蘋果新品發表會／iPhone 16專為AI打造 價格29900元起

蘋果公司發表了萬眾矚目的iPhone 16系列產品，是從零開始為Apple Intelligence打造。蘋果說，App...

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

上市PCB廠商競國（6108）日前出售泰國廠給予陸資廠勝宏科技後，近日驚傳台灣廠驚傳12月前關廠，並對客戶發布通知預告客...

鋒魁邁向國際化 搶攻歐美半導體商機

鋒魁（7530）科技日前造訪捷克，探詢歐洲半導體復興商機，展現積極推動國際連結的決心，隨著台灣半導體供應鏈的全球化步伐日...

半導體風雲／台積CoWoS封裝將變形 成矽光子領頭羊有望？

半導體產業年度盛SEMICON Taiwan 2024日前圓滿落幕，參展廠商釋放最新技術發展的訊息，隨AI人工智慧晶片追求效能及能耗更卓越表現，晶片尺寸變大，已讓現有CoWoS封裝效益無法滿足業界所需，現有的CoWoS將逐漸變形為CoPoS （Chip-on-Panel-on-Substrate）。CoPoS是什麼？為何這麼重要？

要選哪一款？蘋果iPhone 16 Pro與GOOGLE Pixel、三星規格差異一次看

蘋果公司（Apple）周一推出四款iPhone , 包括iPhone 16,、iPhone 16 Plus、iPhone...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。