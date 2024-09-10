崇越營收／8月逾53億元 續創單月新高

半導體產業年度盛SEMICON Taiwan 2024日前圓滿落幕，參展廠商釋放最新技術發展的訊息，隨AI人工智慧晶片追求效能及能耗更卓越表現，晶片尺寸變大，已讓現有CoWoS封裝效益無法滿足業界所需，現有的CoWoS將逐漸變形為CoPoS （Chip-on-Panel-on-Substrate）。CoPoS是什麼？為何這麼重要？

2024-09-10 09:00