崇越營收／8月逾53億元 續創單月新高
崇越（5434）今日說明，8月合併營收逾53億元，續創單月營收新高，相較上月成長11.7%，年增27.7%，今年累計營收達357.8億元，年增9%。
崇越提到，單月營收首度突破50億元大關，已接連兩個月創下月營收歷史新高。在先進製程產能滿載推動下，帶動矽晶圓、光阻劑、研磨液、晶圓載具等半導體材料拉貨力道強勁。
崇越提到，除掌握先進材料成長脈動外，環保工程事業累計營收亦成績亮眼。崇越集團提供從晶圓廠設計到整廠建設的無塵室、機電空調、廠務工程、純廢水處理等節能環保整合方案。展望下半年，隨半導體產業進入傳統旺季，2024年全年營收、獲利成長前景亮眼。
崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。
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