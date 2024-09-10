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要選哪一款？蘋果iPhone 16 Pro與GOOGLE Pixel、三星規格差異一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司（Apple）周一推出四款iPhone , 包括iPhone 16,、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。歐新社
蘋果公司（Apple）周一推出四款iPhone , 包括iPhone 16,、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。歐新社

蘋果公司（Apple）周一推出四款iPhone , 包括iPhone 16,、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。一如預期，大多是小幅更新。

蘋果新品來了

iPhone的標準機型現在具有去年Pro系列的可自行定義動作按鈕，電池壽命略為延長，後置鏡頭的排列採垂直排列而非對角堆疊。與此同時，Pro型號有更大的螢幕、更薄的邊框、更長的電池壽命和相機升機，包括較小的Pro有5倍光學變焦和更清晰的超廣角鏡頭。標準機型搭載蘋果的新A18晶片，Pro則搭載更快更高效的A18 Pro晶片。

最顯著的硬體變化可能是新的觸控相機按鈕，讓拍照和拍影片更像DSLR。但這些手機大致看起來與之前各款iPhone 15並沒有太大差異。蘋果的宣傳多半集中於AI工具Apple Intellegence在真實世界的強大功能。

考慮預購的話，可參考科技部落格網站Engadget整理出來、價格區間都在1,000美元的蘋果新款iPhone 16 Pro與兩大競爭對手谷歌Pixel 9 Pro和三星Galaxy S24+的規格對比。但原始規格通常不能決定一切，你很可能因為偏好iOS而購買iPhone，或者更喜歡Android所以買安卓機。

定價：

iPhone 16 Pro起跳價是999美元（128GB），容量升級價格是1,099美元（256GB）、1,299美元（512GB）和1,499美元（1TB）。

谷歌Pixel 9 Pro也是999美元（128GB）起跳，容量升級價格是1,099美元（256GB）、1,219美元（512GB）和1,449美元（1TB）。

三星Galaxy S24+自1,000美元起跳，容量升級後是1,120美元（512GB）。

尺寸：

iPhone 16 Pro是5.9x2.8x0.3英寸。

谷歌Pixel 9 Pro是6x2.8x0.3英寸。

三星Galaxy S24+是6.2x3x0.3英寸

重量：

iPhone 16 Pro重7.03盎斯。

谷歌Pixel 9 Pro重7盎斯。

三星Galaxy S24+重6.9盎斯。

螢幕尺寸：

iPhone 16 Pro的是6.3英寸。

谷歌Pixel 9 Pro的是6.3英寸。

三星Galaxy S24+是6.7英寸。

解析度：

iPhone 16 Pro是1,206x2,622。

谷歌Pixel 9 Pro是1,280x2,856。

三星Galaxy S24+是1,440x3,120。

螢幕類別：

iPhone 16 Pro是OLED，最高120Hz，峰值亮度2,000 nits，陶瓷遮罩。

谷歌Pixel 9 Pro是LTPO OLED，最高120Hz，峰值亮度3,000 nits，康寧大猩猩玻璃Victus 2。

三星Galaxy S24+是Dynamic AMOLED 2X，最高120Hz，峰值亮度2,600 nits，康寧大猩猩玻璃Victus 2。

系統單晶片：

iPhone 16 Pro搭載蘋果A18 Pro（6核）。

谷歌Pixel 9 Pro搭載Tensor G4（8核）。

三星Galaxy S24+在北美和中國搭載高通驍龍8 Gen 3（8核）；特定國家搭載三星自製Exynos 2400（10核）。

RAM：

iPhone 16 Pro未指明。

谷歌Pixel 9 Pro配備16GB RAM。

三星Galaxy S24+配備12GB RAM。

電池：

iPhone 16 Pro：長達27小時視訊播放。

谷歌Pixel 9 Pro：4,700mAh，24+小時混合使用。

三星Galaxy S24+：4,900mAh，長達29小時視訊播放。

後置鏡頭：

iPhone 16 Pro：4,800萬畫素Fusion 主鏡頭、 4,800萬畫素120度廣角鏡頭、1,200萬畫素5倍長焦潛望式鏡頭。

谷歌Pixel 9 Pro：5,000萬畫素主鏡頭、4,800萬畫素123度廣角鏡頭、4,800萬畫素5倍長焦潛望式鏡頭。

三星Galaxy S24+：5,000萬畫素主鏡頭、1,200萬畫素120度廣角鏡頭、1,000萬畫素3倍長焦潛望式鏡頭。

前置鏡頭：

iPhone 16 Pro：1,200萬畫素。

谷歌Pixel 9 Pro：4,200萬畫素，103度廣角。

三星Galaxy S24+：1,200萬畫素，80度廣角。

表面處理：

iPhone 16 Pro：玻璃正面、玻璃背面、鈦金屬框。

谷歌Pixel 9 Pro：玻璃正面、玻璃背面、鋁製框。

三星Galaxy S24+：玻璃正面、玻璃背面、鋁製框。

Wi-Fi、藍牙和防塵等級

iPhone 16 Pro：Wi-Fi 7， 藍牙5.3，防塵等級IP68。

谷歌Pixel 9 Pro：Wi-Fi 7，藍牙5.3，防塵等級IP68。

三星Galaxy S24+：Wi-Fi 6e，藍牙5.3，防塵等級IP68。

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