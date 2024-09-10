獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

上市PCB廠商競國（6108）日前出售泰國廠給予陸資廠勝宏科技後，近日驚傳台灣廠驚傳12月前關廠，並對客戶發布通知預告客戶轉移生產，最後出貨日期2024年12月25日。至於後續台灣廠400名員工安排等細節不明。

對於相關台灣廠關廠議題，記者本週多次致電競國發言管道沒有取得回應，今日並再次於上班時間致電公司，尚待公司回應。

本報記者收到爆料，競國發布台灣廠關廠通知給予客戶。業界則分別證實，競國在處分泰國廠後，台灣廠也預計關閉，將由大陸廠區集中生產。

不過，競國8月27日甫於交易所召開法說會，當時並未提到台灣廠將關廠，如今時隔約一週，業界就傳出競國台灣廠將熄燈，引發產業議論。

依據競國先前法說會上說明，泰國廠簽約出售預計第三季交割並認列處分利益2319萬美元。

泰國廠過往主攻車用，至於若後續台灣廠也關閉，競國將僅剩大陸昆山廠。大陸廠則主要從事記憶體用板、電池板、網通板等。

競國8月法說會簡報顯示，台灣廠員工400人，大陸昆山廠1,738人，泰國廠員工1,075人。上半年終端前五大應用為記憶體21.3%，NB約20.5%，網通12.1%，家用10.5%，汽車板9.5%。

依據讀者爆料，競國2024年9月4日發布關廠通知書提到「公司長久以來深耕於PCB等產品的生產製造，品質亦為大家認可但隨著國際情勢與貴金屬價格不斷上漲，整體市場環境不佳，原物料成本變化巨大造成本公司生產營運艱難，經過整體考量市場狀況及內部調整，故決定於2024年12月底前停止台灣廠生產。特此通告！

1.最後接單日期2024年10月31日

2.最後出貨日期2024年12月25日

請貴公司先行規劃移轉生產，對於可能造成不便利之處深成歉意，本公司亦承諾將盡全力減少此過度期間造成之影響。」