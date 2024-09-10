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蘋果新品發表會／iPhone 16新增側邊相機按鍵 能拍照還有這些奇妙功能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果新的iPhone 16系列手機側邊新增相機控制按鍵。路透
蘋果新的iPhone 16系列手機側邊新增相機控制按鍵。路透

蘋果最新的iPhone 16系列手機最新亮點之一，就是所有四款機型的右側邊下方都新增了一個「相機控制按鍵」，不但能夠讓使用者輕鬆拍照，還能借助AI功能查詢眼前事物的資訊。

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按下這個有點像小凹槽的按鍵，就能開啟拍照模式的螢幕，可進行微調鏡頭，再按第二次就會拍下照片。

這一概念是複製數位單眼相機上的快門按鍵，過程相當簡單，而且用右手握住手機、利用大拇指來按此按鈕的操作最為便利。

彭博資訊的記者指出，除了拍照或拍攝影片功能外，此一按鍵接下來的功能就沒那麼直觀了，必須花點時間來熟悉操作，像是保持手指與按鍵的接觸，並且輕擊兩下來切換相機選項，也可以利用手指在按鍵上滑動的方式，來縮放鏡頭或是調整其他設定。

不過，這些部分的操作並不那麼直覺順利。彭博記者說，一些人們和一些蘋果員工嘗試這項功能，難以在第一時間就靈活地切換模式。

科技新聞網站CNET的記者另指出，這個新相機控制按鍵還可以讓使用者使用蘋果的Visual Intelligence功能，舉例來說，當你散步時看到一家餐廳，可以舉起手機、長按這個按鍵，就能顯示出這家餐廳的營業時間、評分、菜單和預訂的資訊。

蘋果展示新按鍵功能的另一個例子是，如果使用者看到某個活動的傳單，可觸擊該按鍵，並且把活動增添至個人行事曆中，它會自動填寫活動的名稱、時間、日期與地點。

蘋果在活動上還表示：「當你在公園看到眼前出現一隻可愛小狗，想知道這是哪一種狗？點擊，那麼你就會知道了」，「這些都是利用結合機上智慧功能私下完成，而蘋果的服務不會儲存您的影像」。

另外，這個相機控制按鍵並非像是傳統機械按鈕，而是採用電容式觸控技術，意即使用者沒有真正按下按鍵，而是利用感測器和觸覺回饋的組合來模擬按下按鍵的感覺。

科技新聞網站BGR的記者Chris Smith指出，iPhone 16配備新的相機控制按鍵，代表蘋果公司隨時有能力把指紋辨識功能「Touch ID」帶回iPhone，藉此補充臉部辨識解鎖Face ID功能。

另一方面，iPhone 16 Pro機款還配備4,800萬畫素的超廣角鏡頭，顯然會是攝影愛好者青睞的設計。

iPhone iPhone 16 蘋果 蘋果發表會

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