蘋果發布首款AI內建手機iPhone 16 預計20日開賣

蘋果公司今天在加州總部舉辦秋季發表會，如外界預期，推出內建AI功能的iPhone 16手機系列，配備升級後的Siri、AI文字編輯及照片辨識工具。但蘋果股價收盤微漲0.04%。

蘋果（Apple）今天發表新一代iPhone，包括iPhone16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、 iPhone 16 ProMax，最大特色是首度整合智慧系統AppleIntelligence。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，AppleIntelligence技術將讓iPhone功能顯著提升，「它標誌一個令人振奮新時代的開始」。

外觀上，iPhone 16和iPhone 16 Plus分別為6.1吋和6.7吋，有黑、白、粉、綠、藍5種顏色。性能上，新機搭載A18晶片，可實現更快的AI效能，優化遊戲體驗。

按鈕設計上，新增自訂操作按鈕，用戶可根據需求設置不同功能，例如，白天設置為查看日曆功能；另外，相機按鈕可讓用戶快速進入相機功能，而且是觸控式操作，通過滑動手指調整鏡頭縮放，使拍照更加靈活、方便。

價格上，iPhone16的售價為799美元起、iPhone 16Plus售價為899美元起。

高階版的iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，螢幕大小分別為6.3吋和6.9吋，蘋果指出，新品邊框為iPhone截至目前為止最薄，有四款搶眼色彩選擇，包括新亮相的沙漠色鈦金屬。另外，新iPhone Pro系列搭載A18Pro晶片，「比A18晶片更快、更高效」。

iPhone 16 Pro系列配有4800萬像素Fusion相機，能以2倍速度讀取數據，另外，4800萬像素超廣角相機，允許在廣角拍攝中捕捉更多細節。另外，相機提供每秒120幀的4K影像錄製功能，是iPhone相機截至目前「最高的解析度和幀率」。

音訊上，配有4個「錄音室級別」的麥克風，具降噪功能。蘋果表示，全新的「音訊混合」功能，利用機器學習來識別並分離用戶語音中的背景元素。

iPhone 16 Pro起價為999美元，iPhone 16 Pro Max起價為1199美元。蘋果AI手機，將成為市場對AI需求的一大考驗。

除了新一代iPhone手機外，蘋果今天也推出AppleWatch Series 10和AirPods 4等新品。

Apple Watch Series 10比Series 9薄10%，加大螢幕為一大特色。

庫克說道，「我們（蘋果）在Apple Watch開創的先進技術基礎上進一步提升，使產品變得更加實用、不可或缺和智慧化」。

蘋果還提到，Apple Watch Series 10能夠「提醒用戶睡眠呼吸中止症的風險」，透過測量用戶睡眠時的呼吸異常，每30天分析一次數據。Apple Watch Series 10基本款售價為399美元。

另一項受到關注的產品AirPods 4，蘋果表示，它是「史上最舒適的AirPods」，音質顯著提升，並且能幫助減少環境噪音。

AirPods 4的售價為129美元，有自動降噪功能的AirPods 4售價為179美元。

蘋果推出的iPhone 16新機等新產品，將於9月20日正式開賣。