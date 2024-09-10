蘋果新品發表會／iPhone 16專為AI打造 Pro Max價格衝上台幣近4.5萬元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
蘋果說，新款的iPhone 16，是專門為Apple Intelligence打造。圖擷取自蘋果
蘋果說，新款的iPhone 16，是專門為Apple Intelligence打造。圖擷取自蘋果

蘋果公司發表了萬眾矚目的iPhone 16系列產品，是從零開始為Apple Intelligence打造。蘋果說，Apple Intelligence的首批功能，將於下月通過免費軟體更新提供，這也意味著Siri語音助理將邁向新時代。

新款iPhone 16的螢幕大小為6.1英寸，iPhone 16 Plus為6.7英寸，均具備可自定義的功能按鈕，以及全新的「相機控制」按鈕，可一鍵快速進入相機功能。iPhone 16搭載全新的A18處理器，可優化大型生成式AI模型的運作。

iPhone 16和iPhone 16 Plus在美國的起售價格分別為799美元和899美元，台灣售價則分別落在台幣29,900元，與台幣32,900元；預購從13日起跑，正式發售日期為20日。

蘋果也同步發表iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max這兩款螢幕更大、效能更強的新機；前者擁有6.3吋的顯示幕，後者螢幕尺寸更高達6.9吋。顏色選擇則包括：黑色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬和新顏色沙漠鈦金屬。

蘋果還說，新款的iPhone 16 Pro Max擁有「史上最長的iPhone電池壽命」，但並未提供細節。

新款iPhone Pro系列產品搭載A18 Pro晶片，具備第二代3奈米晶體管和全新的16核神經引擎，專為生成式AI工作所設計。

A18 Pro晶片還支援新的相機功能，包括一個新的4,800萬「融合相機」，讀取資料的速度提高兩倍，還有一個 4,800萬像素的超廣角相機，能在廣角拍攝中捕捉更多細節。

新款的iPhone Pro系列產品配備四個「錄音室品質」的麥克風，可減少噪音，以滿足語音與聲音錄製用途，並支援空間音效錄製。蘋果說，全新的「音頻混音」功能為「業界首創」，利用機器學習識別並分離背景元素與用戶語音。

iPhone 16 Pro的起售價為999美元，Pro Max的起售價格為1,199美元；在台灣的售價分別落在台幣36,900元與台幣44,900元，從13日開始接受預訂，20日正式發售。

iPhone iPhone 16 相機

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