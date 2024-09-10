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蘋果新品發表會／AirPods 4亮相 為歷來配戴最舒適的耳機
蘋果宣布推出AirPods 4，這款耳機搭載H2晶片，並利用3D建模和雷射測繪技術，設計出「迄今最舒適的 AirPods」。
AirPods 4在音質方面也有顯著提升，蘋果宣稱是「音效最佳的AirPods」，這款耳機還具備個人化空間音訊功能，也能有效降低環境噪音。
AirPods 4的充電盒相容於USB-C，是歷來最小的充電盒。用戶也可以無線充電。這款耳機起售價為129美元，具備主動降噪功能的版本售價為179美元。
至於AirPods Pro 2，蘋果宣稱這款耳機具備令人難以置信的三大健康功能。
首先，聽力保護功能會在所有聆聽模式中預設開啟。另外，蘋果也說，由於80%的美國成年人在過去五年中沒有進行聽力檢查，該公司推出一項經臨床驗證的聽力測試，使用AirPods Pro和iPhone進行檢測，僅需五分鐘即可完成。
AirPods Pro 2還將具備臨床等級的非處方助聽器功能。蘋果指出，用戶在完成聽力測試後，AirPods Pro 2可以輕鬆轉變為個人化的助聽器，生成的「聽力配置檔案」會自動應用在用戶所有裝置上的音樂、電影及語音通話中。
蘋果表示，這些功能很快將獲得美國食品藥物管理局（FDA）及其他監管機關的批准。
另外，蘋果也宣布推出更新版的AirPods Max，新增USB-C充電功能，並增加橘色、紫色、星光色三種新色。價格維持在549美元，於10日開放訂購，並於9月20日正式發售。
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