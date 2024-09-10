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蘋果新品發表會／Apple Watch打頭陣 新增偵測睡眠中止症功能

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Apple Watch Series 10將搭載睡眠呼吸中止偵測功能。圖擷取自蘋果
Apple Watch Series 10將搭載睡眠呼吸中止偵測功能。圖擷取自蘋果

蘋果公司（Apple）2024秋季發表會於台北時間9月10日凌晨1時登場，開場時就用了一段影片，介紹各種蘋果產品對世人的幫助，舉凡Apple Watch的車禍偵測功能挽救用戶性命，以及長輩藉由iPhone與親人聯繫等。

首先介紹的新品是智慧手表Apple Watch Series 10，蘋果營運長威廉斯說，Series 10擁有歷來最薄的設計（比Series 9薄10%），以及最大的螢幕，邊角設計也更為圓滑。

他還表示，Series 10的顯示螢幕在側面觀看時將亮度提升多達40%，以改善可視度。

蘋果也首次推出了亮黑色亮面鋁製機殼，其他顏色選項包括玫瑰金和銀色鋁製機殼。威廉斯表示，這些鋁製機殼的重量比前一代輕多達10%。

他表示，用戶可在30分鐘內將手表充電至80%電量，這使Series 10成為迄今充電速度最快的Apple Watch。

蘋果指出，Series 10能提醒用戶注意睡眠呼吸中止症，透過加速度計偵測用戶睡眠時的呼吸中斷情況，每30天分析一次這些數據，預計這項功能很快就會獲得美國食品藥物管理局（FDA）及其他監管機構的批准。

Series 10將於9月20日在美國上市，美國消費者10日即可預購，起售價為399美元。

至於Apple Watch Ultra 2，蘋果將其定位為運動愛好者的完美夥伴，擁有「運動手表中最精準的GPS」。

Ultra 2將提供以下功能，包括適用於潛水的深度計、能自動識別泳者的划水動作與圈數、以及提供離線地圖功能，即使iPhone不在附近也能導航。

Ultra 2售價為799美元，美國消費者10日即可預訂，預定9月20日上市。

Apple Apple Watch Ultra 蘋果

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