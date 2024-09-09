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中光電智能感測推出微型差壓感測器 進軍工業及商用市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電智能感測（CMC）推出全新「微型差壓感測器」，將於中國（上海）國際傳感器技術與應用展覽會中展示。圖／業者提供
中光電智能感測（CMC）推出全新「微型差壓感測器」，將於中國（上海）國際傳感器技術與應用展覽會中展示。圖／業者提供

中光電（5371）子公司­－中光電智能感測（CMC）宣布推出全新「微型差壓感測器」，將於9月11日至13日在上海跨國採購會展中心舉辦的中國（上海）國際傳感器技術與應用展覽會中展示。中光電智能感測憑藉其全自主的微機電系統（MEMS）技術與專利優勢，持續研發性能優異的感測器，不僅供應車載前裝市場，還深受歐美一線穿戴市場客戶的青睞。

中光電智能感測表示，憑藉堅實信賴性與高精準性產業應用的技術累積，推出的微型差壓感測器採用CMC壓阻式差壓型感測器晶片，可偵測超低壓力，低至範圍±5 kPa，並搭配專用訂製的ASIC，提供兩端壓力差轉換及溫度補償，實現誤差範圍±1% F.S.的超高精度。透過偵測微小的壓力變化，該感測器能提供設備長期之穩定性。此外，感測器採用標準的JEDEC SOIC-16封裝，以小型封裝尺寸進行電路設計，讓使用者能設計出更輕巧的工業與商用設備。CMC新款微型差壓感測器，不僅可以滿足客戶對於超高精度、長期穩定及小型封裝的產品需求，亦可廣泛應用於暖通空調（HVAC）、持續正壓呼吸器（CPAP）、空氣流量偵測及濾網阻塞偵測...等，具備龐大的市場發展潛力。

中光電智能感測（CMC）將於2024年9月11日至13日參加在上海跨國採購會展中心舉辦的「中國（上海）國際傳感器技術與應用展覽會（2024 Sensor China）」。在本次展會上，CMC將展示全新產品「微型差壓感測器」，並同時公開多項新產品及創新技術。CMC期待在展會攤位: 2D059與客戶相會，一同探討感測器科技的未來趨勢，並展示公司的專業能力和豐富產品線。竭誠為客戶提供優質的產品和服務，並不斷追求創新和卓越，以助客戶在競爭激烈的市場中取得更大成功。

上海 中光電 感測器

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