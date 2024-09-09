廣達萬坪總部出自他手！姚仁喜獲頒名譽博士 林百里、梁次震現身相挺

國立陽明交通大學首位名譽「藝術學」博士出爐！陽明交大人文藝術與社會學院9日宣布，將首位「名譽藝術學博士」頒發給有「企業總部操刀手」之稱的知名建築師姚仁喜，以表彰他在建築設計領域的卓越貢獻。而現任「臺灣首富」廣達（2382）董事長林百里以及副董事長梁次震，也親自到場為「老友」祝賀。據悉，建於林口華亞園區的廣達研發設計中心（總部）就是由他親自操刀，而三人彼此間的交情也相當深厚。

事實上，國立陽明交大最早於1998 年就已通過校務會議批准，制定出數條「榮譽博士」學位授予辦法，不過在歷經數十年、多次的修正之後，最終才將名稱改為「名譽博士學位」。而陽明交大今（9）日召開名譽博士學位的授予典禮，並由校長林奇宏作為代表，親自將首位「藝術學」名譽博士學位，正式授予知名建築師姚仁喜，以表彰其在建築設計領域的卓越成就及對社會文化的深遠影響。

林奇宏指出，姚仁喜是近年台灣建築界中數一數二、名聲響亮的名字。外界印象中，他是打造「企業總部」的專家。而他的作品遍布全球，並且他對陽明交大的學弟妹們，其實並不陌生，舉例來說，目前正在興建中的博愛校區竹銘醫院，就是出自於他的設計，而他去年也受邀擔任畢業致詞貴賓。對此，姚仁喜也在授獎典禮上，親口陽明交大培養「文藝復興人」，以及在科技與人文平衡發展的努力讚嘆不已。

而今日頒獎儀式上，包括廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、富邦集團董事長蔡明忠、和碩（4938）董事長童子賢等多位科技大卡，全都到場，一起見證「老友」獲頒這項殊榮，事實上姚仁喜作為林百里、梁次震、輝達執行長黃仁勳、富邦蔡明介、台積電（2330）創辦人張忠謀等人的多年「好友」，也常常憑藉著自身強大的「建築設計」實力，為國內各大企業兩肋插刀。

其實，大家對於姚仁喜打造的各建築作品，應該都不會太陌生，除「蘭陽博物館、故宮南院、台積電南京園區、臺大次震宇宙館、富士康上海總部」，就連坐落於桃園龜山華亞科技園區內，總面積達2.8公頃的「廣達電腦研發設計中心」（暨林口總部大樓）也同樣是由他親手操刀而成。他也坦言，建築對自己來說，就是一種人文與科技並存的努力與實踐。雖然科技進步快速，在人文底蘊上還是需要時間的沉澱與修養，讓「人」的精髓能夠融入快速的工具之中。