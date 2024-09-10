鴻海攻智慧城 軟硬進擊

鴻海（2317）攜手高雄市政府打造的智慧城市落地，以旗下電動巴士（ Model T）為應用的交通軟體服務「iBus+ App」正式上線，提供八大應用服務。

在鴻海的協助下，高雄市智慧交通軟體服務從電子化邁向數位化，再到AI 化，未來將推廣到其他城市與海外，目標是打造智慧城市的整城輸出方案。

鴻海打造智慧城市解決方案，不僅透過電動巴士的普及化，來協助前端資訊的收集與推廣應用服務，也打造後端的行控中心，可以說是包含硬體、軟體與服務的整體解決方案，透過軟硬進擊的方式，搶進智慧城市商機。

鴻海董事長劉揚偉認為，台灣硬體產業很厲害，但產官學研要有「軟體為主，硬體為輔」策略，為台灣下一代打造更好的空間。例如打造頂層的智慧城市，把許多領域與應用利用AI串聯，提供市民各項便利服務，形成一種商業模式帶動軟體產業發展。

鴻海去年4月和高雄市政府簽署投資意向書，規劃智慧城市完整解決方案。鴻海以系統整合商角色，憑藉智慧城市平台CityGPT為基礎，組織智慧城市大聯盟，支持所有方案商，加速建構城市數位化及智慧化服務。

CityGPT是以MODEL T做為移動物聯網的載具，蒐集所有城市數據，再同步到智慧城市開放大平台和方案商共享，以App Store的概念，串聯智慧交通、智慧觀光，以及一系列的食衣住行等多項服務。