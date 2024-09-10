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蘋果新品懶人包／7大新品一次看！iPhone 16「快到沒對手」、AirPods全系列更新、手錶史上最大

看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

彭博：i16難掀換機潮

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳律安／綜合外電

外界普遍看好蘋果iPhone 16系列新機銷售之際，彭博記者葛曼（Mark Gurman）提出Apple Intelligence功能尚未成熟、新機還不能在歐盟和中國大陸市場推出、消費者還未能明白AI的好處等三個論點，直言iPhone 16系列新機不會帶起換機超級周期。

葛曼認為，今年不太可能出現超級換機潮，因為總經因素作祟；中國大陸智慧手機市場仍然疲軟，且全球很多消費者都在緊縮支出。

更大的問題可能歸結於技術本身；尤其新iPhone的外觀幾乎與去年機型沒兩樣，固然會有一些小幅的相機升級和其他功能，但要刺激消費者升級，就非得有全新設計不可，只是今年不會看到這類變化。

iPhone 消費

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