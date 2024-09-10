華為「三折機」黃牛炒到27萬元 富世達、兆利等台鏈利多

華為今天下午將舉辦新品發表會，最受矚目的全球首款三折機「Mate XT」日前無預警開放「盲購」，在沒有正式售價及產品規格下，短短三天吸引超過300萬人預購，由於人氣爆棚，傳出當地黃牛喊出加價兩倍、以人民幣6萬元（約新台幣27萬元）搶購，有望讓Mate XT成為近年來地表最高貴、搶購最凶的智慧手機。

Mate XT盲購熱潮盛況空前，市場看好相關零組件供應商出貨動能跟著旺，新機軸承獨家供應商富世達昨（9）日不畏大盤重挫，直奔漲停價751元收市，並帶動兆利（3548）、新日興（3376）、信錦（1582）等軸承廠同步逆勢收紅。

不僅軸承族群買氣強勁，友輝、南寶、新纖、材料-KY等上市櫃公司也正積極搶攻折疊手機商機，供應新世代「可撓式（折疊）手機」面板、背板、光學薄膜等，法人看好將陸續成為華為、小米、OPPO等品牌大廠折疊機零件供應商，有望雨露均霑。

華為在今天下午的新品發表會端出Mate XT，並揭露新機詳細規格與售價。

市場對這支全球首款三折機高度關注，根據外電報導，Mate XT硬體規格可能搭載16GB的RAM、容量分為512GB與1TB版本，螢幕全數展開可達10吋，鏡頭則是5,000萬像素、五倍光學變焦及1,300萬像素超廣角鏡頭，核心晶片則搭載華為自家麒麟9系列晶片，防塵等級為IPX8。

據了解，Mate XT官方定價約人民幣1.5萬元（約新台幣6.76萬元）起跳，最高規機種售價可能超過人民幣2萬元（約新台幣9萬元），被譽為「電子茅台」，但盲購人氣依舊火熱，傳出有黃牛喊出加價至人民幣6萬元（約新台幣27萬元），比最高規機種多兩倍。



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