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映泰養金雞 躋身矽光子概念股

經濟日報／ 記者蕭君暉林薏茹／台北報導

板卡廠映泰（2399）透過投資元澄、先發電光布局矽光子領域，鴨子滑水之際，元澄、先發電光同時獲超微（AMD）相中，洽談攜手發展次世代矽光子技術，映泰透過兩隻小金雞發光，成為超微「矽光子戰隊」合作夥伴之一，並躋身當紅的矽光子概念股，成為超微來台找矽光子夥伴的大贏家。

公開資訊觀測站資料顯示，映泰目前持股元澄11.33%、先發電光9.95%。外界推測，映泰身為運算解決方案廠，積極切入AI領域，元澄切入的矽光子技術，可符合AI時代的高速網路傳輸、數據傳輸速率等需求，也因此獲映泰入股投資，深耕AI領域。

映泰主要產品包括電腦主機板、顯卡、固態硬碟、DRAM、智慧運算應用與充電樁控制板等綠色能源解決方案。映泰發言人鄭仲賜昨（9）日表示，映泰曾投資許多產業的公司，投資不侷限特定產業。

映泰董事長王明義先前指出，將以布局多年的工業電腦（IPC）切入邊緣AI，產品已準備好了，要搭載各家平台方案，後續還有其他晶片平台加入，要成為邊緣AI解決方案提供者。

映泰是超微顯卡主力供應商之一，超微也推出AI晶片AMD Instinct MI300系列，映泰將同步布局。

元澄半導體2020年成立，研發團隊2022年進駐研開矽光子技術，2023年9月推出首顆光波導陀螺儀產品。

先發電光2017年成立，主要生產4吋及6吋磊晶片，也提供光通訊14G & 25G GaN VCSEL，開發1.3um、1.5um VCSEL及25G InP DFB等，加速投入新一代手機、光通訊、數據中心等產業。

AI 磊晶片 超微

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