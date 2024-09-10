超微衝矽光子 來台找夥伴 相中本土新秀元澄、先發電光

矽光子成為AI世代新顯學，繼台積電（2330）、英特爾等指標大廠積極投入矽光子領域之後，超微（AMD）也傳出來台找矽光子合作夥伴，日前與本土矽光子新秀元澄、先發電光接觸，洽談次世代矽光子技術合作。

對於來台揪伴衝刺矽光子布局，超微不予評論。超微日前宣布將斥資49億美元，收購伺服器廠商ZT System，以補足資料中心AI基礎建設，包括軟體、系統規模及成熟度等方面的實力，進一步強化系統端研發能力。面對後續可能也是關鍵技術的矽光子領域，超微也不會錯過。

AI與高效能運算（HPC）應用需求增加，傳統的矽傳導已不足以負荷大量資料傳輸需求，讓矽光子成為未來半導體焦點技術之一，吸引各大廠搶進。

台積電先前提到，矽光子元件導入對AI是很重要的影響，無論是固態光學元件或矽光子元件，目前還在初期百花齊放階段。隨著AI時代的巨量演算，資料傳輸的大量需求，耗能變重要議題，矽光子更顯重要。

超微的競爭對手英特爾已開發矽光子技術超過30年，其矽光子平台從2016年發展以來，累計出貨超過800萬顆光子積體電路（PIC），及320萬個以上內建晶載整合雷射的插拔式光纖收發器模組，並獲不少超大規模雲端服務供應商採用。

英特爾發展矽光子也積極與台廠合作，最著名夥伴即聯亞，由聯亞供應英特爾關鍵矽光上游材料磊晶及相關元件，並協助英特爾推展「矽光計畫」。

超微另一對手輝達（NVIDIA）則傳與台積電共同開發光通道與IC連接技術，去年完成送樣，在光通訊台廠中選擇上詮為合作夥伴。上詮日前透露，在共同封裝光學元件（CPO）布局上，跟隨台積電時程推進，預計2025年完成驗證並小量生產，2026年起放量。

台積電與日月光投控在上周台灣國際半導體展前夕共同倡議合組SEMI矽光子產業聯盟，號召約30家廠商打群架，希望擴大台灣矽光子生態圈。隨著超微來台找夥伴，凸顯台灣在矽光子相關技術國際地位日益重要。

根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，2030年前全球矽光子半導體市場年複合成長率達25.7%。