國科會吳誠文訪美深化雙邊科技合作 聚焦AI半導體

國科會主委吳誠文近期展開出訪行程，繼歐洲之行後，於美國時間9月5日至9日出訪華盛頓特區及紐約，拜會美國國家標準暨技術研究院（NIST）與國家科學基金會（NSF），深化台美雙邊科技合作。

國科會今天發布新聞稿指出，吳誠文6日拜會NIST，由美國商務部次長兼NIST院長羅卡西奧（Laurie Locascio）接待，除介紹NIST主要負責美國新興科技標準、量測及產業應用外，於會面時說明其於美國晶片與科學法案（CHIPS and Science Act）下所執行的任務與推動進展。

同時，國科會分享台灣半導體及人工智慧（AI）相關政策，國科會表示，台美雙方就相關議題進行廣泛意見交換。

國科會指出，隨後吳誠文前往拜會NSF，由NSF首席科學官馬隆格勒（Karen Marrongelle）接待，國科會與NSF有長期科研合作關係，雙方共同推動台美「先進半導體晶片設計製作合作計畫」，會中也就AI科研政策、創新創業等議題進行討論。

國科會進一步指出，吳誠文並至紐約與當地科技社團及學人進行交流，適逢美東華人學術聯誼會及大紐約地區海外台灣人筆會辦理年會，今年主題皆選定AI等科技議題對經濟、社會等層面的影響，特別邀請吳誠文專題演講。

國科會表示，吳誠文結束美東訪問行程後，將前往美國舊金山參加國科會Taiwan Science and TechnologyHub年度研討會，並與矽谷科技社團及前瞻科技產業人士互動交流。