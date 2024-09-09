研調：車用顯示器大型化 2024年9吋以上占40%

研調機構DIGITIMES研究中心分析師楊仁杰預測，2024年整體9吋以上車用顯示器出貨量將達9147萬片，占整體車用顯示器出貨量40.7%。

DIGITIMES研究中心說明，車用顯示器在中控台及儀表板尺寸擴大趨勢明顯，在抬頭顯示器及後照鏡用面板仍以中小尺寸為主，9吋以上抬頭顯示器用面板發展，將視MiniLED、微型發光二極體（Micro LED）技術發展何時趨於成熟、穩定量產而定；9吋以上後照鏡用面板發展，將視車廠何時將駕駛座上方後照鏡用面板標配化而定。

楊仁杰預測，未來5年隨著整合式智慧座艙滲透率提升，加上中低階車款提升面板尺寸與技術，以改善訊息可視性，預估至2029年，全球9吋以上車用顯示器出貨將為1.52億片，占整體車用顯示器出貨量54.3%，2024至2029年複合年均成長率估10.7%。

在個別應用方面，楊仁杰指出，2024年9吋以上中控台用面板出貨量將達5960萬片，占整體中控台用面板出貨量53.6%；9吋以上儀表板用面板出貨量將達2762萬片，占整體中控台用面板出貨量35.2%，預估2款面板2024至2029年的年複合成長率將分別為8.4%和15.2%。