中華電攜手亞旭電腦 推背包式5G專網解決方案

中華電信今天宣布，偕同亞旭電腦推出「背包式5G專網」解決方案，支援快速機動部署緊急通訊功能，大幅提升通訊韌性，並協助國內5G產業拓展。

中華電信今天發布新聞稿指出，因應政府強化通訊韌性政策，持續投入可移動式5G專網解決方案研發，民國112年先後推出涵蓋範圍較廣的大型「車載式5G專網」及移動性較強的中型「攜帶式5G專網」。

中華電攜手亞旭電腦（Askey），利用亞旭電腦的國產5G基地台設備推出全台首款自製「背包式5G專網」解決方案，可透過人力背負移動至任何地點，並可支持語音、數據雙服務，達到快速部署緊急通訊功能。

中華電信表示，當災害發生之際，車輛常因道路坍方等因素無法即時到達救災地點，「背包式5G專網」可透過人力背負方式，以徒步或搭乘航空器方式深入災區救援，同時內建移動式電源，抵達現場後即可快速部署並建立緊急通訊，更適合各種緊急事件，包括災難救援、軍事通訊等。

人員之間可利用5G通訊互相聯繫，也可以藉由隨身攝影機、空拍無人機、3D掃瞄機等設備透過5G專網回傳指揮中心以掌握前線全貌，協助指揮中心即時調度、爭取黃金時間。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，目前中華電信已可建置台灣唯一的高、中、低多軌群星網路服務，未來將持續結合國內5G開放網路系統整合能量，攜手國產O-RAN設備商，開拓海內外市場。