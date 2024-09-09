快訊

颱風魔羯重創越南釀59死 大橋崩垮「人車墜河」驚悚畫面曝光

PLG／傳出酒駕事件後自請離隊 領航猿同意掰了周儀翔

金控雙龍搶珠 外資賣中信金、買新光金「兩手套利 」

中華電攜手亞旭電腦 推背包式5G專網解決方案

中央社／ 台北9日電

中華電信今天宣布，偕同亞旭電腦推出「背包式5G專網」解決方案，支援快速機動部署緊急通訊功能，大幅提升通訊韌性，並協助國內5G產業拓展。

中華電信今天發布新聞稿指出，因應政府強化通訊韌性政策，持續投入可移動式5G專網解決方案研發，民國112年先後推出涵蓋範圍較廣的大型「車載式5G專網」及移動性較強的中型「攜帶式5G專網」。

中華電攜手亞旭電腦（Askey），利用亞旭電腦的國產5G基地台設備推出全台首款自製「背包式5G專網」解決方案，可透過人力背負移動至任何地點，並可支持語音、數據雙服務，達到快速部署緊急通訊功能。

中華電信表示，當災害發生之際，車輛常因道路坍方等因素無法即時到達救災地點，「背包式5G專網」可透過人力背負方式，以徒步或搭乘航空器方式深入災區救援，同時內建移動式電源，抵達現場後即可快速部署並建立緊急通訊，更適合各種緊急事件，包括災難救援、軍事通訊等。

人員之間可利用5G通訊互相聯繫，也可以藉由隨身攝影機、空拍無人機、3D掃瞄機等設備透過5G專網回傳指揮中心以掌握前線全貌，協助指揮中心即時調度、爭取黃金時間。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，目前中華電信已可建置台灣唯一的高、中、低多軌群星網路服務，未來將持續結合國內5G開放網路系統整合能量，攜手國產O-RAN設備商，開拓海內外市場。

5G 中華電信

延伸閱讀

全職母想花70萬買中華電+ETF 網推「0056+00878+00919」月月配

中華電暖心辦數位i幫盲活動 助視障朋友使用智慧手機

延續奧運熱！中華電 MOD、Hami Video將轉播巴黎帕運

中華電信歐洲子公司成立 國際布局橫跨三大洲

相關新聞

台積電設廠話題強 高雄楠梓區房市超車4連霸三民區

據高雄市地政局不動產買賣統計分析，今年上半年交易移轉棟數，以楠梓區2977棟居冠，已超車4連霸的三民區，據房地產業專家分...

集邦：NAND Flash第2季營收季增14% 但出貨成長趨緩

集邦科技今日發布最新調查，由於伺服器（server）終端庫存調整接近尾聲，加上AI刺激大容量存儲產品需求，2024年第2...

汎銓秀祕技High NA光阻液、埃米晶片和矽光子檢測分析拔頭籌

沈寂半年多的材料分析大廠汎銓（6830）今日由董事長柳紀綸帶領經營團隊對外揭露公司在埃米、AI晶片和矽光子三大領域布局。...

英業達秀AI應用成果 展出涵蓋機器人控制等22項獨特案例

英業達（2356）9日首度公開展示AI運用成果，領域涵蓋數位轉型服務、機器人控制、智慧工廠、智慧醫療及可信任AI等，共2...

劉德音遭冒用送理財書...台積電聲明：劉未經營臉書社團 籲勿上當

最近詐騙手法層出不窮，台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬和台積電董事長暨總裁魏哲家相繼成為詐騙集團冒用名人對象，臉書FB與I...

矽光子聯盟成員汎銓衝全球布局 日本美國據點明年啟用

汎銓（6830） 董事長柳紀綸今日提到，公司今年營運受上半年成本較高影響，不過公司在先進製程與海外布局持續推進，有助於2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。