台達電印度新總部啟用 強化當地電源管理解決方案

台達電（2308）9日宣布正式啟用獲得LEED黃金級的印度新總部大樓和研發中心。

這座位於印度Bengaluru Bommasandra工業區，總面積達6.1萬平方公尺的綠建築大樓，將可容納超過3,000名研發、工程與管理專業人員，展現台達深耕印度市場的承諾。新的研發中心預計在未來三年將招募約750名研發工程師，致力電信、資料中心、電動車充電設備以及儲能應用等領域，強化智慧且節能的電源管理解決方案、以及IoT和AI相關軟體的開發，為印度轉型發展提供量身打造的服務。

印度Bengaluru所屬城邦Karnataka的副首長DK Shivakumar表示，感謝台達對當地持續成長的科技發展與產業生態系帶來顯著的貢獻，鞏固台達在創新與永續上的領導地位。

台達印度區總裁林正彬表示，台達在印度Bengaluru的新總部大樓和研發中心不僅增強台達在印度研發的能力，也強化台達的全球布局。這項里程碑凸顯台達強化投資印度不斷增長的技術領域，並與台達的人才在地化政策結合，促進當地創新，同時為全球客戶提供服務。

針對新園區啟用，台達印度子公司總經理Niranjan Nayak表示，Bengaluru新研發中心體現台達對未來的願景，它被設計為創新中心，專注於電力電子領域的最新研發，同時展現對永續發展的承諾。台達相信，這棟新的總部與研發中心將成為台達在印度成長策略的基石，並滿足當地客戶不斷變化的需求。

台達印度新總部大樓與研發中心甫獲得LEED黃金級綠建築認證，藉由480平方公尺的展示廳，透過沉浸式體驗，展示台達先進的IoT智慧綠色解決方案。大樓屋頂配有593kW的太陽能發電系統，透過台達轉換能效高達99%的100kW太陽能變流器，每年產生超過650,000kWh的再生電力。大樓空調配有82台CP2000系列台達變頻器，藉由自動化控制優化建築物空調系統的能源效率。另外，建築的安全防護則是採用子公司VIVOTEK的固定半球型網路攝影機，提供最佳化的廣域安全監控。