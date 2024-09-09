碳費起徵價300到500元 台積電：對財務不致造成影響

環境部今天召開第5次碳費費率審議委員會，初步建議一般費率起徵價格每公噸新台幣300到500元，每2年進行檢討和調升。對此，台積電今天表示，將遵循法規及公告的實施辦法，預計對財務應不致造成影響

台積電表示，公司積極厚植綠色管理於日常營運，落實與地球生態共生共榮的堅定信念。台積電將持續依淨零路徑積極執行領先業界的各項溫室氣體減量標竿作為，並將遵循法規以及公告的實施辦法，預計對財務應不致造成影響。

聯電則表示，課徵碳費會造成費用增加，至於影響情況仍待最終結果出爐，再進一步評估。

聯電強調，將依規定辦理，並持續攜手供應鏈改善製程，共創綠色未來。