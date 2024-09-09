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集邦：NAND Flash第2季營收季增14% 但出貨成長趨緩

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦調查 NAND Flash第2季營收雖季增14% 但出貨成長趨緩。（路透）
集邦調查 NAND Flash第2季營收雖季增14% 但出貨成長趨緩。（路透）

集邦科技今日發布最新調查，由於伺服器（server）終端庫存調整接近尾聲，加上AI刺激大容量存儲產品需求，2024年第2季NAND Flash價格持續上漲，但因為PC和智慧型手機買方庫存偏高，導致第2季NAND Flash位元出貨量季減1%，平均銷售單價則增加15%，總營收達167.96億美元，比前一季成長14.2%。

集邦指出，第2季起所有NAND Flash供應商已回到獲利狀態，並於第3季擴大產能，以因應AI和server的強勁需求，但由於PC和智慧型手機今年上半年的銷售不如預期，難以推升NAND Flash出貨量。集邦預估，第3季NAND Flash全產品平均銷售單價將季增5%至10%，位元出貨量因旺季不旺而至少季減5%，至於產業營收將大致與前一季持平。

三星第2季時積極回應客戶對企業級存儲產品的需求，但因消費性電子市場疲軟，其NAND Flash位元出貨量呈現小幅季減，平均銷售單價則上漲20%，帶動第2季營收達62億美元，季成長14.8%。Samsung預估其第3季出貨量將優於整體市場，加上企業級（enterprise）固態硬碟 （SSD）價格漲幅較高，將帶動其第3季營收上揚。

集邦表示，含SK海力士（SK hynix）和Solidigm在內的SK集團於第2季維持營收第二名，AI需求明顯提高Solidigm出貨量，然PC和智慧型手機需求則下修，其位元出貨量微幅季減，平均銷售單價則上漲16%，使得第2季NAND Flash營收季增13.6%，達37.16億美元。由於AI將持續帶動大容量enterprise SSD需求，SK hynix計劃長期將enterprise SSD出貨占比提升至40%。

第2季鎧俠（Kioxia）維持NAND Flash品牌廠營收的第三名，雖然PC和智慧型手機客戶仍在調整庫存，但因server需求略有改善，促使Kioxia的位元出貨量季增12%，平均銷售單價也上漲20%，第2季營收達23.26億美元，較前一季成長27.7%。

美光（Micron）第2季位元出貨量同樣小幅季減，不過平均銷售單價上漲20%，使得NAND Flash營收來到19.81億美元，季增15.2%。Micron認為enterprise SSD大容量產品的放量帶動其第二季營收成長，未來將調整產品重心，第三季enterprise SSD出貨量可望持續增長。

威騰（WDC）第2季的平均銷售單價小幅上揚，但因零售和PC市場需求低迷，其位元出貨量小幅季減，使得其NAND Flash營收達17.61億美元，季增3.3%。未來WDC計畫推出兩款新產品，以搶占AI商機。

NAND Flash 營收 貨量

延伸閱讀

中國製200美元智慧型手機東南亞大賣 讓三星陷入困境

NAND Flash 均價第3季估季增5%以上 位元出貨量旺季不旺

NAND Flash 價格續漲 第2季總營收167.96億美元、季增14%

NAND Flash 受 AI SSD 帶動 第2季營收季增14%

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