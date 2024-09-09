虎門8月營收5904萬元、年增14.6％ 連續20個月成長

虎門（6791）今日公告8月營收5,904萬元，年增14.6％；累計前八月營收4.20億元，成長13.83％。因公司多元化布局發酵，創下營收連續20個月年增表現，累計營收更是自2022年5月以來連續28個月創下同期新高。市場需求穩定成長的基礎下，工業4.0、SAP S/4HANA Cloud等新產品線貢獻逐漸提高，虎門預期下半年傳統旺季的營收表現仍將穩健成長。

AI應用進入快速發展，製造業創新與研發對CAE軟硬體解決方案需求增加，今年以來虎門每月營收創歷年同期新高，8月營收最大貢獻來自於AI應用延伸需求，客戶行業包括晶片、IC載板、散熱、伺服器、揚聲器，以及面板和機器人相關行業。台灣擁有完整AI上中下游相關供應鏈，企業投入研發支出，虎門將受惠CAE市場成長加速。

AI應用除了帶來硬體升級市場，也推動製造業升級轉型智慧生產。虎門的工業4.0解決方案一站式服務，協助客戶自製造到管理全面轉型為智慧生產的商業模式，今年以來接單大幅成長。虎門向原有客戶推廣之外，客戶對象也拓展至中小企業，成果在今年逐漸顯現，預期第四季營收貢獻將再提升。

虎門每年定期舉辦CAE用戶大會，提供與會者深入交流園地，為備受期待的業界年度盛會，每年吸引近500位專業人士參加。今年「第32屆CAE技術大會暨應用科技博覽會」將於10月3日舉辦。本屆大會以「GPU/AI技術」、「半導體與IC設計」、「先進封裝」以及「電動車」等產業熱點為核心，邀集產學研界菁英，共同探討最新技術發展趨勢與實務應用。此外，虎門更規劃多元的展示與互動體驗，讓與會者深入了解最新科技成果，並與業界專家進行交流。