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英業達秀AI應用成果 展出涵蓋機器人控制等22項獨特案例

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
英業達9日於臺北表演藝術中心舉辦AI Day 2024。英業達／提供
英業達9日於臺北表演藝術中心舉辦AI Day 2024。英業達／提供

英業達（2356）9日首度公開展示AI運用成果，領域涵蓋數位轉型服務、機器人控制、智慧工廠、智慧醫療及可信任AI等，共22個獨特案例，展示的AI技術包括檢索增強生成（RAG）、大語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）和生成式AI（Generative AI），展現AI在不同領域的應用潛力。

英業達9日於臺北表演藝術中心舉辦AI Day 2024，邀請數百位產官學研貴賓及公司同仁，共同見證英業達在AI技術上的最新突破。

在智慧醫療方面，英業達展示如何運用大語言模型LLM技術診斷阿茲海默症。LLM程式被訓練成專業心理師，通過分析患者語言表現發現早期神經衰老退化症狀。傳統方法僅片段性地評估句子，而導入LLM技術除能夠全面閱讀和解譯患者的敘述故事，還能精確地挑出語句中的異常部分，生成詳細報告。此應用可提升診斷準確率並提供更深入的分析，增進醫療品質與效率。

在環境保護方面，英業達與國立臺灣大學實驗林管理處合作，展示自動化雲霧偵測系統。該系統利用攝影機成像和大氣散射模型，記錄溪頭雲霧生成和消散時間，幫助保護臺灣獨特的雲霧林生態系統，減少觀測人力需求，也降低人為錯誤的可能性。透過此合作案，英業達將更廣泛應用AI於環境保護，未來可能運用於雲霧偵測、地貌保護、野生動物保育和設備維護等方面，提供智慧且成本合理的環保解決方案。

在智慧製造領域，英業達展示智能自動組裝技術。機器手臂搭配AI視覺辨識和座標轉換程式，實現智能拾取與放置，經廠內實驗室測試成功率達99%，而且符合ISO/TS 15066:2016人機協作的安全規範，成為智慧製造的理想示範案例。

AI 英業達

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