台積電設廠話題強 高雄楠梓區房市超車4連霸三民區

據高雄市地政局不動產買賣統計分析，今年上半年交易移轉棟數，以楠梓區2977棟居冠，已超車4連霸的三民區，據房地產業專家分析，主要是台積電設廠推升楠區區交易量，另據全台行政區租金補貼資料統計，高雄最熱門租屋區，仍由三民區奪冠，也是全市唯一租賃件數突破萬件的區域，第2名由台積電概念區楠梓區拿下，鳳山區位居第3。

高雄市近年房市交易「強強滾」，新屋買賣及租屋市場都維持熱度，信義房屋高三區協理周清源表示，高雄市隨著區域開發、政府資源挹注，發展重心產生轉移，其中楠梓區受惠於半導體S廊帶政策，產業的人口紅利帶來房市動能。

信義房屋高一區協理邱嘉鈴分析，楠梓區交易量亮眼原因，主要受惠於半導體S廊帶、台積電設廠等議題，吸聚雙北、新竹、台南的購屋族選擇基期相對低又有未來發展性的楠梓區。其次，楠梓為新興重劃區，新物件多，多數是屋齡較新的社區大樓，正中年輕首購族群喜好，此外，因應台積電設廠，周邊道路、公園等建設陸續施作，生活環境加分。

邱嘉鈴也說，在科技園區上班的購客，部分為首購族，他們看楠梓這波房市上漲速度快，擔心再不出手會買不到房子，因此加速購屋的決定。目前區內屋齡10年內的社區大樓，單價約30到33萬，屋齡2-3年內的社區大樓單價約35萬，預售案單價約40萬，少數個案開價已上5字頭。

另最近銀行限貸，不少民眾暫打消購屋念頭，轉而租屋。據全台行政區租金補貼資料統計，高雄市最熱門租屋區，依序是三民，楠梓、鳳山區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮說，高雄前3大熱門租屋區都有豐沛的人口紅利、生活機能佳、租屋性價比高，吸納龐大在地自住與外來就業客群租屋，像三民區內有6間大專院校，租金水位親民，學生租屋需求強勁，楠梓區除有大學城，另受惠楠梓產業園區，帶來旺盛的就業與學生客需，支撐租屋市場量能。

李家妮表示，高雄3大租屋熱區，三民區與楠梓區，熱租的套、雅房約占3成，平均租金，三民區約為5800元、楠梓區則約5000元左右，鳳山區租客則最愛整戶整層一起租，整層住宅租金約落在1.1萬元左右。