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劉德音遭冒用送理財書...台積電聲明：劉未經營臉書社團 籲勿上當

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
前台積電董事長劉德音遭冒用送理財書，台積電聲明劉未經營臉書社團，籲勿上當。記者簡水祥/翻攝
前台積電董事長劉德音遭冒用送理財書，台積電聲明劉未經營臉書社團，籲勿上當。記者簡水祥/翻攝

最近詐騙手法層出不窮，台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬和台積電董事長暨總裁魏哲家相繼成為詐騙集團冒用名人對象，臉書FB與IG等社群媒體近來出現大量送書廣告，號稱免費贈書1,000本、5,000本，100％都是詐騙，大多數送的是理財書，專騙小資族或退休人士。

最近連前台積電董事長劉德音同樣也遭到冒用，在臉書上送理財書。對此，台積電今日發布聲明表示，包括創辦人張忠謀夫婦、董事長暨總裁魏哲家、經營團隊及前董事長劉德音並沒有以個人身分或臉書社團，請大家不要上當。

台積電 董事長 詐騙集團

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