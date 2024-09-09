劉鏡清親曝鴻海董座劉揚偉暖舉 力推花東地方創生產品

花蓮接連受到403大地震、凱米颱風影響，昨日又遭土石流重創交通中斷。國發會初估，今年以來花東地方創生商家營收至少掉了七成，國發會主委劉鏡清9日透露，鴻海董事長劉揚偉令人揪感心，今年劉揚偉特別選用花東地方創生商家產品作為中秋節賀禮，他期盼更多企業也能夠齊力支持花東地方創生，優先採購花東地區的伴手禮或各式產品，「就算人不容易進來，也可以幫忙把貨銷出去」。

劉鏡清指出，儘管觀光署推動花蓮旅宿業的相關補助，但這次跟疫情間相比，執行上並不容易，主因就是交通問題，再加上過去到花蓮的誘因也不見了，因為太魯閣的修復會非常漫長，還有民眾因地震造成的恐懼，甚至連台東都因此受到影響。

劉鏡清表示，地方創生是鼓勵青年人利用所學，回家鄉經營事業，不僅開發或延續自家獨特商品，待商業模式進化後，可以長久在地經營。

此外，劉鏡清還提到，因為現在年輕人用IG的比率較高，2、3個月前，國發會還特別成立了地方創生的IG，便是希望透過IG將花東地方創生產品行銷到各地。據國發會統計，目前花東地區共有37個地方創生團隊，其中花蓮18家、台東19家，共推出657件商品。

國發會也鼓勵地方創生團隊，透過IG等社群媒體將返鄉故事寫出來，運用網路將特色產品行銷到台灣各地。

據了解，這次鴻海董事長劉揚偉選購的花東地方創生伴手禮，是出自「山海百貨」的小米酒和米香，而花東另一個地方創生團隊「洄遊吧」，還是鴻海的特約商店。

而劉鏡清為了支持地方創生也曾自掏腰包，日前松菸特展時，購買地方創生商家推出的環保購物袋、禮盒等分送朋友與同仁，國發會員工們也多利用共識營、升遷或孩子滿月時，選購地方創生團隊推出的產品，國發會從上到下，都以實際行動支持地方創生團隊。