劉鏡清化身地方創生代言人 將花東商品推銷至鴻海

花東的山海風光令人著迷，今年卻因地震、颱風接連來襲，觀光人潮驟降，地方經濟大受衝擊。國發會肩負的重要政策之一是地方創生，主委劉鏡清為了協助花東創生能量，化身最佳代言人，成功將花東創生產品推銷至鴻海集團。

面對台灣總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題，行政院於108年1月核定「地方創生國家戰略計畫」，積極協助地方透過發掘地方DNA，由下而上凝聚共識，形成事業提案，並媒合中央部會資源與引導民間投資，支援地方創生工作。

花東地區有著豐富的自然與人文資源，孕育出多采多姿的地方創生團隊，不過劉鏡清今天與媒體談話時表示，今年以來，花東先後受到地震、颱風的侵擾，流失大量客源，近日又因暴雨沖刷導致交通受阻，團隊相當艱苦。

國發會官員直言，除了交通問題，0403花蓮大地震後，太魯閣國家公園受創嚴重，許多知名步道都還沒辦法修復，旅遊誘因下降；此外，地震造成的恐懼心態瀰漫，大家到花蓮的意願降低，連帶影響台東觀光。

「客人少太多了」，劉鏡清表示，現在花東觀光人數銳減，地方創生團隊有著優秀且具有特色的商品，能見度卻不高，相當可惜。

劉鏡清表示，考量到中秋佳節將至，大家送禮時，或許可以選擇花東創生商品，尤其大企業往往有很多客戶名單、送禮需求，希望可以優先採購花蓮、台東的伴手禮及商品。

劉鏡清透露，日前鴻海董事長劉揚偉前來拜訪，他當場推銷花東地方創生商品，劉揚偉當場允諾，採購花蓮新城地方創生團隊練習曲文創公司策劃的「山海百貨」禮盒，並將洄遊吧列為鴻海集團特約商店。

國發會官員補充，花東地方創生團隊中，花蓮有18家、台東19家，共657件商品，都非常具有特色，近期也設立地方創生IG帳號「台灣地方創生Highlight（@revitalization_highlight）」，細說地方創生團隊故事，讓大家對商品有興趣的同時，能深入了解背後的文化及理念。