快訊

午後對流旺盛！10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

PTT留言嗆殺法官、檢察官 北市警找到他…身分竟是課輔師

劉鏡清化身地方創生代言人 將花東商品推銷至鴻海

中央社／ 台北9日電

花東的山海風光令人著迷，今年卻因地震、颱風接連來襲，觀光人潮驟降，地方經濟大受衝擊。國發會肩負的重要政策之一是地方創生，主委劉鏡清為了協助花東創生能量，化身最佳代言人，成功將花東創生產品推銷至鴻海集團。

面對台灣總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題，行政院於108年1月核定「地方創生國家戰略計畫」，積極協助地方透過發掘地方DNA，由下而上凝聚共識，形成事業提案，並媒合中央部會資源與引導民間投資，支援地方創生工作。

花東地區有著豐富的自然與人文資源，孕育出多采多姿的地方創生團隊，不過劉鏡清今天與媒體談話時表示，今年以來，花東先後受到地震、颱風的侵擾，流失大量客源，近日又因暴雨沖刷導致交通受阻，團隊相當艱苦。

國發會官員直言，除了交通問題，0403花蓮大地震後，太魯閣國家公園受創嚴重，許多知名步道都還沒辦法修復，旅遊誘因下降；此外，地震造成的恐懼心態瀰漫，大家到花蓮的意願降低，連帶影響台東觀光。

「客人少太多了」，劉鏡清表示，現在花東觀光人數銳減，地方創生團隊有著優秀且具有特色的商品，能見度卻不高，相當可惜。

劉鏡清表示，考量到中秋佳節將至，大家送禮時，或許可以選擇花東創生商品，尤其大企業往往有很多客戶名單、送禮需求，希望可以優先採購花蓮、台東的伴手禮及商品。

劉鏡清透露，日前鴻海董事長劉揚偉前來拜訪，他當場推銷花東地方創生商品，劉揚偉當場允諾，採購花蓮新城地方創生團隊練習曲文創公司策劃的「山海百貨」禮盒，並將洄遊吧列為鴻海集團特約商店。

國發會官員補充，花東地方創生團隊中，花蓮有18家、台東19家，共657件商品，都非常具有特色，近期也設立地方創生IG帳號「台灣地方創生Highlight（@revitalization_highlight）」，細說地方創生團隊故事，讓大家對商品有興趣的同時，能深入了解背後的文化及理念。

國發會 地震 鴻海

延伸閱讀

最低工資調漲帶動通膨？ 劉鏡清：已連續9年調整 薪資影響成本不大

劉鏡清：最低工資連9年調漲未造成痛苦 會關注通膨

國發會招攬AI人才 鎖定印度邦加羅爾

拚工具機整合、解20萬人力缺口 「超級顧問」劉鏡清改造國發會90天

相關新聞

矽光子聯盟成員汎銓衝全球布局 日本美國據點明年啟用

汎銓（6830） 董事長柳紀綸今日提到，公司今年營運受上半年成本較高影響，不過公司在先進製程與海外布局持續推進，有助於2...

國科會主委吳誠文赴美東 深化台美雙邊科技合作

為深化台美雙邊科技合作，國科會主委吳誠文於美國時間2024年9月5日至9日出訪美國華盛頓特區及紐約，拜會美國國家標準暨技...

iPhone 16發表前夕 外媒：部分AI功能延後難掀換機潮

蘋果新一代手機iPhone 16系列預計10日亮相，市場關注買氣。外媒認為，蘋果延後推出人工智慧（AI）部分功能，恐導致...

英國擴大再生能源建設、中國聚焦「新基建」提振關鍵金屬「銅」的長線需求

根據路透社的報導，英國政府計畫在2030年實現電力產業脫碳的目標，而大幅增加風能和太陽能等再生能源發電能力。英國能源部長...

英業達 AI Day 表藝登場！以22大應用宣誓「AI驅動ESG」

英業達（2356）的2024「AI Day」於9日在臺北表演藝術中心盛大登場！團隊特地將旗下「AI運用成果，領域涵蓋數位...

鴻海拚2025年45家主供應商 100%綠電製造

鴻海積極推動供應鏈再生能源使用，目標到2025年推動45家以上重大供應商，承諾使用100%可再生電力生產鴻海產品，要求供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。