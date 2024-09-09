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NAND Flash 均價第3季估季增5%以上 位元出貨量旺季不旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

根據TrendForce最新調查，第二季起所有NAND Flash供應商已回到獲利狀態，並於第三季擴大產能，以因應AI和server的強勁需求，但由於PC和智慧型手機今年上半年的銷售不如預期，難以推升NAND Flash出貨量。TrendForce預估，第三季NAND Flash全產品平均銷售單價將季增5%至10%，位元出貨量因旺季不旺而至少季減5%，至於產業營收將大致與前一季持平。

依據該機構分析，由於server終端庫存調整接近尾聲，加上AI刺激大容量存儲產品需求，2024年第二季NAND Flash價格持續上漲，但因為PC和智慧型手機買方庫存偏高，導致第二季NAND Flash位元出貨量季減1%，平均銷售單價則增加15%，總營收達167.96億美元，較前一季成長14.2%。

Samsung第三季營收續上揚 SK集團將提升enterprise SSD出貨比例

Samsung第二季時積極回應客戶對企業級存儲產品的需求，但因消費性電子市場疲軟，其NAND Flash位元出貨量呈現小幅季減，平均銷售單價則上漲20%，帶動第二季營收達62億美元，季成長14.8%。Samsung預估其第三季出貨量將優於整體市場，加上enterprise SSD價格漲幅較高，將帶動其第三季營收上揚。

TrendForce表示，含SK hynix和Solidigm在內的SK集團於第二季維持營收第二名，AI需求明顯提高Solidigm出貨量，然PC和智慧型手機需求則下修，其位元出貨量微幅季減，平均銷售單價則上漲16%，使得第二季NAND Flash營收季增13.6%，達37.16億美元。由於AI將持續帶動大容量enterprise SSD需求，SK hynix計劃長期將enterprise SSD出貨占比提升至40%。

第二季Kioxia維持NAND Flash品牌廠營收的第三名，雖然PC和智慧型手機客戶仍在調整庫存，但因server需求略有改善，促使Kioxia的位元出貨量季增12%，平均銷售單價也上漲20%，第二季營收達23.26億美元，較前一季成長27.7%。

Micron第二季位元出貨量同樣小幅季減，不過平均銷售單價上漲20%，使得NAND Flash營收來到19.81億美元，季增15.2%。Micron認為enterprise SSD大容量產品的放量帶動其第二季營收成長，未來將調整產品重心，第三季enterprise SSD出貨量可望持續增長。

WDC第二季的平均銷售單價小幅上揚，但因零售和PC市場需求低迷，其位元出貨量小幅季減，使得其NAND Flash營收達17.61億美元，季增3.3%。未來WDC計畫推出兩款新產品，以搶占AI商機。

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