國科會主委吳誠文赴美東 深化台美雙邊科技合作

為深化台美雙邊科技合作，國科會主委吳誠文於美國時間2024年9月5日至9日出訪美國華盛頓特區及紐約，拜會美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology, NIST）與國家科學基金會（National Science Foundation, NSF），並赴紐約參加當地學術社團舉辦的年度活動，強化與當地華裔學人及科技人士與台灣的凝聚力及向心力。

吳誠文並於9月6日拜會NIST，由美國商務部次長兼NIST院長Dr. Laurie Locascio接待，除了介紹NIST主要負責美國新興科技標準、量測及產業應用外，也於會面時說明其於美國晶片與科學法案（CHIPS and Science Act）下所執行的任務與推動進展。

國科會也分享我國半導體及人工智慧（AI）相關政策，雙方就相關議題進行廣泛意見交換。

隨後吳誠文再前往拜會NSF，由NSF首席科學官Karen Marrongelle接待，國科會與NSF有長期科研合作關係，雙方共同推動台美「先進半導體晶片設計製作合作計畫」，會中也就AI科研政策、創新創業等議題進行討論。

國科會表示，吳主委下一站則至紐約與當地科技社團及學人進行交流，並宣傳台灣科技政策。適逢美東華人學術聯誼會及大紐約地區海外台灣人筆會辦理年會，今年主題皆選定人工智慧等科技議題對經濟、社會等層面的影響，特別邀請吳主委進行專題演講。

吳誠文於演講中表示，台灣科技發展方向以既有的半導體和資通訊產業優勢，善用科技解決社會需求與問題為核心價值，追求創新、永續、普惠且具韌性的科技發展。政府將致力於打造台灣成為人工智慧之島，使台灣具有研發AI科技之能力、擁有開發製造AI系統的產業，建立民眾養成使用AI工具的文化，並透過發展AI將台灣推向國際舞台。

國科會表示，吳主委結束美東訪問行程後，將前往美國舊金山參加國科會Taiwan Science and Technology Hub年度研討會，並與矽谷科技社團及前瞻科技產業人士進行互動與交流。