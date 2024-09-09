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iPhone 16發表前夕 外媒：部分AI功能延後難掀換機潮

中央社／ 台北9日電
蘋果即將發表的新手機iPhone 16。（路透）
蘋果即將發表的新手機iPhone 16。（路透）

蘋果發表會就在今夜

蘋果新一代手機iPhone 16系列預計10日亮相，市場關注買氣。外媒認為，蘋果延後推出人工智慧（AI）部分功能，恐導致今年難以出現iPhone換機「超級週期」（supercycle）。

熟悉蘋果消息的彭博資訊專欄作家葛曼（MarkGurman）在最新一期Power On電子報指出，最近幾天蘋果已決定，延後推出個人智慧系統Apple Intelligence的更多功能，印證了外界認為蘋果AI策略還需要時間發揮效益的看法。

葛曼表示，有些分析師仍期望Apple Intelligence功能可以為新款iPhone 16系列帶來「超級週期」，滿足大量累積的換機需求。分析師的假設是，消費者現在對AI感到興奮，而且已等待數年準備購買新iPhone。

不過，葛曼認為，iPhone「超級週期」不太可能今年發生，原因之一是總體經濟影響，例如中國智慧型手機市場仍然疲弱，全球其他市場的消費者也正在樽節支出。

最大影響可能來自科技面，葛曼解釋，今年iPhone16外觀幾乎與去年iPhone 15相同，儘管相機將小幅升級，還有一些其他新功能，卻缺乏足以吸引消費者換機的誘因，例如全新外觀設計。

他說，Apple Intelligence無疑將成為iPhone 16系列發表時的亮點，但在最厲害的AI功能開放前，消費者仍然必須等待，例如初期版本不支援AI聊天機器人ChatGPT、更多AI功能要等到預計10月發布的iOS 18.1軟體更新正式版。

從市場角度來看，基於隱私和安全性考量，AppleIntelligence暫時不會在歐盟地區推出，包括義大利、法國、瑞典和德國等蘋果主要市場，也影響換機需求。

葛曼透露，除了整合ChatGPT的AI功能將於今年稍晚推出、語音助理Siri新功能要等到明年，還有其他功能也被延後推出。蘋果已決定圖像生成功能延後到預計12月發布的iOS 18.2更新，晚於原本規劃的iOS18.1。

由於AI新功能延後，葛曼表示，蘋果iPhone 16發表會必須更聚焦硬體亮點，例如全新的獨立拍照按鈕、可自定義的「動作按鈕」下放到更低階機型。

根據葛曼預測，蘋果今年規劃舉辦2場發表會，台灣時間9月10日將推出升級相機功能的iPhone 16系列手機、搭載全新健康功能的Apple Watch智慧手錶、較平價的AirPods無線耳機等產品。

另一場蘋果發表會預計10月舉行，葛曼預測，將聚焦配備M4自研晶片的Mac mini與iMac電腦、MacBookPro筆記型電腦，並同步發表新款iPad平板電腦。

AI iPhone 蘋果發表會

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