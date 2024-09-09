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英國擴大再生能源建設、中國聚焦「新基建」提振關鍵金屬「銅」的長線需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球銅礦產量短缺將持續到2025年。（美聯社）
全球銅礦產量短缺將持續到2025年。（美聯社）

根據路透社的報導，英國政府計畫在2030年實現電力產業脫碳的目標，而大幅增加風能和太陽能再生能源發電能力。英國能源部長表示，為了達到電力產業脫碳的目標，將擴大再生能源拍賣，此次拍賣總共支持131個風能、太陽能和潮汐能項目，這些項目的發電量接近10吉瓦 (GW)，足以為約1,100萬戶家庭供電。

街口投信整理，中國國家主席習近平，於第九屆中非合作論壇峰會上承諾，將加大對非洲國家的支持力度，支持更多基礎設施建設，並承諾創造至少100萬個就業機會；習近平補充表示，除30個基礎設施互聯互通項目外，中國大陸還準備在非洲啟動30個清潔能源項目，並解決拖延工業化進程的電力短缺問題。

隨著公路、鐵路和橋樑等傳統基礎設施投資的收益遞減，大陸正在加大對「新基建」項目的關注，其中包括5G電信、人工智慧和大數據等。而大陸官方也表示，在尋求建造新基礎設施，讓製造業升級的同時，中國將解決碎片化和失衡的風險。

值得留意的是，智利銅業委員會Cochilco表示，全球銅礦產量短缺將持續到2025年，這將導致今年冶煉廠因過度擴張，因而給已經相當低廉的銅冶煉加工費用進一步帶來壓力。該委員會表示，隨著大陸和印度的冶煉產能提高，以及印尼和剛果新的冶煉廠投產，預計明年精礦需求將增加10.5%才能滿足冶煉廠的產能。不過，今年銅精礦缺口為190萬噸，在冶煉產能大於銅精礦供給的情況下，冶煉廠恐將面臨嚴重的虧損並進行減產停工檢修。

再生能源 太陽能

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